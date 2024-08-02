Почему нельзя купаться на Ильин день

Православная церковь 2 августа отмечает день памяти пророка Илии. Он считается одним из самых почитаемых святых угодников Ветхого Завета. С давних пор в его праздник пророка прославляют молитвами и проводят богослужения. А еще в этот день раньше запрещали купаться. Почему наши предки ввели это странное для лета ограничение?

По Библии пророк Илия жил в 9 веке до нашей эры в Израильском царстве. Он был ревностным служителем бога Яхве и обладал силами влиять на природные явления. Свои способности святой применял для вразумления грешников, например, низводил небесный огонь. Сотворил он и немало добрых чудес. Однажды Илия даже воскресил сына сарептской вдовы, ставшего позднее пророком Ионой.

© Пророк Илия на огненной колеснице

За свою праведную жизнь и верность Яхве пророк Илия был вознесен на небеса в огненной колеснице при жизни. На Руси пророка начали почитать еще до принятия христианства. Иногда его даже отождествляли с другим богом-громовержцем — Перуном. Илию называли «плододавцем» и просили у него дождь для посевов. Девушки на выданье совершали в его честь особые обряды, чтобы быстро и удачно выйти замуж.

Праздновали день Илии широко. Накрывали во дворах общие столы, готовили хлеб из муки нового урожая, угощали малоимущих и сирот. В некоторых регионах пророку приносили в жертву барашка или теленка. Застолье заканчивалось массовыми гуляньями с песнями, хороводами и играми.

В этот день у всех был выходной, так как работа на Илию считалась грехом. Ко 2 августа старались закончить хозяйственные дела, чтобы не сердить святого. Запрещалось даже выводить на пастбища скот. Наши предки верили, что в этот день Илия может поразить скотину молнией, чтобы наказать ее хозяина. Если в такой день случалась гроза, то говорили, что «Илья-пророк по небу на колеснице ездит».

Строгий запрет на купание

Вы, наверное, заметили, что празднование дня пророка Илии очень похоже на мероприятия ко дню Ивана Купала. Те же угощения, песни, хороводы и игры. Но есть одно серьезное отличие. В Купальскую ночь полагалось купаться в водоемах, а вот на пророка Илию это было категорически запрещено.

На Руси Илию считали самым сильным святым, которого неистово боится любая нечисть. В этот день злые силы не имели возможности вредить людям и прятались от гнева пророка в воде. Поэтому люди верили, что, купаясь 2 августа, можно стать жертвой русалок, водяных или чертей. Также считалось, что из-за негативной ауры воды в этот день купание могло привести к тяжелой или даже смертельной болезни.

Нежелательно было купаться и после дня пророка Илии. Говорили, что «до Ильина дня мужик купается, а с Ильина дня с рекою прощается». А вот на дождевую воду такой запрет не распространялся. Наоборот, если на пророка Илию шел дождь, прятаться от него не полагалось. Дождевую воду собирали в емкости, так как считали, что она имеет целебную силу и отпугивает нечисть.

Запрет на купание со 2 августа, как и многие другие обычаи, имел практическое значение. Во многих частях России в августе вода в реках и озерах была уже прохладной. Поэтому можно было серьезно простыть. Сегодня об этом мало кто задумывается, а вот столетия назад, когда медицина была примитивной, элементарный бронхит и тем более пневмония могли иметь печальные последствия.