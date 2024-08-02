Кем был самый загадочный мальчик в истории

Новое генетическое исследование развеяло популярный миф, существовавший почти 200 лет, о Каспаре Хаузере — одной из самых загадочных личностей в истории Германии. Статья с результатами исследования опубликована в журнале iScience, сообщает Университет Бата (Великобритания).

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Каспар Хаузер — юноша, который в 1828 году неожиданно появился в Нюрнберге, утверждая, что провел детство в изоляции в подземелье, где за ним ухаживал таинственный опекун, которого он никогда не видел. Парень не умел ни говорить, ни писать и имел при себе анонимное письмо, в котором говорилось, что он жил в полной изоляции с младенчества. Эта история вызвала широкий общественный интерес, и Хаузер стал знаменитостью.

Особенно много разговоров вокруг него началось после того, как король Баварии Людвиг I приказал круглосуточно охранять его для защиты. Это вызвало спекуляции, что найденыш мог быть потомком дома Баденов. Теория предполагала, что Хаузер мог быть сыном великого герцога Карла. В этом случае Хаузер оказался бы законным наследником трона, что изменило бы линию наследования Дома Баденов.

В новом генетическом исследовании использовали самые современные методы, позволившие анализировать гораздо меньшие фрагменты древней ДНК. Были проанализированы следы митохондриальной ДНК (мтДНК), которая передается по материнской линии.

Анализ однозначно показал, что тип мтДНК Хаузера не совпадает с типом членов дома Баденов. Однако личность Каспара Хаузера все еще остается загадкой.