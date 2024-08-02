Феномен Бенджамина Баттона, известный многим по одноименному фильму и рассказу Ф. Скотта Фицджеральда, описывает человека, который родился стариком и молодел на протяжении всей жизни. Этот захватывающий сюжет заставляет задуматься: возможно ли такое явление в реальности?

С точки зрения современной науки, обратное старение человека пока остается в области фантастики. Наши гены запрограммированы на постепенное старение, и пока ученым не удалось найти способ полностью остановить или обратить этот процесс.

Однако природа иногда преподносит удивительные сюрпризы. В морских глубинах обитает существо, которое в некотором смысле бросает вызов концепции старения. Речь идет о медузе вида Turritopsis dohrnii, известной также как «бессмертная медуза».

Паразит, который способен менять пол и поведение крабов

Эта крошечная медуза обладает уникальной способностью к биологическому омоложению. Достигнув зрелости, при неблагоприятных условиях или получив повреждения, она может вернуться к ювенильной стадии своего жизненного цикла. А из взрослой плавающей формы она трансформируется обратно в полип.

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