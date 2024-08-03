Никогда не бывавшая в Швеции женщина пожаловалась на шведский акцент

Женщина из Великобритании, никогда не бывавшая в Швеции, пожаловалась на шведский акцент, который появился у нее три года назад. О необычном явлении она рассказала Jam Press.

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60-летняя британка Джорджина Гейли разговаривала по телефону, когда внезапно поняла, что ее речь меняется. Это встревожило женщину, и она обратилась в больницу. За несколько месяцев до этого Гейли перенесла инфаркт, и врачи предположили, что теперь у нее инсульт. Только через какое-то время им удалось поставить пациентке верный диагноз — синдром иностранного акцента.

По словам Гейли, она не может избавиться от шведского акцента уже три года.

«Огромная часть меня исчезла», — призналась она. Как рассказывает женщина, из-за акцента никто не верит, что она англичанка, и смеются, когда она пытается доказать обратное. Гейли отметила, что звучит как британка только, когда поет. Она продолжает посещать множество неврологов в надежде вернуть родной акцент. «Неприятно думать, что я могу остаться такой навсегда», — добавила женщина.



Ранее сообщалось, что жительница Англии внезапно начала говорить с немецким, а потом валлийским акцентом. Врачи сказали, что никакого способа исправить ее состояние в данный момент не существует.