Глобальное потепление: как оно влияет на жизнь человечества

О глобальном потеплении знает каждый из нас, и теперь уже не понаслышке. Оно сказывается и на изменении климата, и на погоде, два этих понятия надо разделять. Учёные считают, что климат меняется последние три десятка лет в сторону потепления. И это приводит к аномалиям в погоде.

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Плюс и минус

Специалисты утверждают: глобальное потепление – это не только жара. На разных территориях планеты оно может приводить к более частым похолоданиям и росту числа аномалий, которые могут включать засухи, наводнения и снег весной. Поэтому в этом году мы стали свидетелями майского холода. Помните, пришлось ходить в куртках, а в многочисленных садах нижегородцев погиб цвет на фруктовых и ягодных посадках. Большинство садоводов остались нынче без привычного урожая. И неизвестно, что нас ждёт впереди. Учёные говорят, что глобальное потепление в масштабах планеты в отдельных районах может приводить к более частым похолоданиям.

В прошлом году, когда летом Европа умирала от жары, западные учёные заявили, что континенту грозит новый ледниковый период. Причем не в далёкой перспективе, а совсем скоро. Первые «заморозки» почувствуются, начиная с 2025 года. К такому выводу аналитики пришли на основе построенных ими математических моделей климата и новых данных наблюдений за состоянием течения Гольфстрим. Этот сценарий стал очередной «уликой» для обвинения глобального потепления во всех катаклизмах климата.

Этим летом показала себя в нашей стране и в той же Европе во всей красе и жара. В нашем регионе днём воздух прогревался выше 36 градусов, и мы почувствовали на себе так называемые египетские ночи, когда температура воздуха не опускается ниже плюс 20.

Представитель Гидрометцентра России считает, что с годами периоды аномальной для нашей зоны жары будут всё длительнее и длительнее.

Конечно, это не может не сказаться на здоровье людей. Значит, нам надо готовиться к таким периодам заранее. Кому-то приобретать лёгкие сарафаны, кому-то заранее консультироваться с врачами и покупать назначенные лекарства, кому-то предусматривать профилактические меры, чтобы не растеряться в нужный момент.

Дети без школы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе призвал к глобальным действиям по борьбе с аномальной жарой, поскольку «экстремальные температуры больше не являются явлением одного дня, одной недели или одного месяца».

По его словам, Земля становится всё жарче и опаснее для всех и повсюду. Миллиарды людей изнывают от всё более смертоносных волн тепла, когда температура по всему миру превышает 50 градусов по Цельсию. «Это на полпути к закипанию», – он привёл в пример всплеск госпитализаций и смертей, побитые температурные рекорды, непогоду, унесшую жизни 1300 паломников во время хаджа в Саудовской Аравии, закрытие туристических достопримечательностей в городах Европы, а также прекращение работы школ в Азии и Африке, затронувшее более 80 миллионов детей.

«Экстремальная жара всё сильнее разрушает экономику, усиливает неравенство, подрывает цели устойчивого развития и убивает людей», – добавил глава ООН.



По его словам, жара ежегодно убивает почти полмиллиона человек, что примерно в 30 раз больше, чем тропические циклоны. Он призвал лидеров всех уровней «проснуться и начать действовать», отметив, что «все страны должны к следующему году внести определённый на национальном уровне вклад или реализовать национальные планы действий по борьбе с изменением климата, направленные на ограничение повышения глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию».