«Медовая ловушка»: сколько разведчиков СССР в нее попало

«Медовая ловушка» – вовлечение жертвы, имеющей доступ к важной информации, в близкие отношения с подосланным представителем противоположного пола с целью получения ценных сведений разведкой другого государства. Попадание в эту ловушку приводило к шантажу со стороны иностранной разведки – о «грехе» могла узнать семья или начальство. Множество спецслужбистов попалось на этот крючок.

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Известные «сластёны»

В «медовую ловушку» в Алжире попал майор ГРУ Анатолий Филатов, которого в 1978 году его за предательство приговорили к расстрелу, однако позже наказание заменили на 15 лет заключения. Так же с помощью засланной проститутки американская разведка подставила Алексея Шевченко, занимавшего в 1970-х годах должность заместителя генсека ООН. В итоге Шевченко, опасавшийся разоблачения, бросил семью и переехал в США. Жена Алексея, узнав о предательстве мужа, покончила с собой. Сын Шевченко тогда работал в МИДе, но его в итоге уволили и долго допрашивали сотрудники КГБ. Шевченко в Штатах спился и в конце 1990-х умер от цирроза печени.

По информации из цикла документальных фильмов «Предатели», самым известным госизменником, попавшимся на «медовую ловушку», стал Владимир Резун, более известный по своим книгам как Виктор Суворов. Изначально советский разведчик завербовал единственного в своей практике агента, но сотрудник британской Ми-6 смог его перевербовать. Как отмечают создатели документального фильма, Резун, хоть и прошёл через «медовую ловушку», самостоятельно принял решение пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Как заманивали в ловушку

Игорь Атаманенко в книге «"Медовая ловушка": история предательств» описал историю вербовки атташе по культуре дипмиссии СССР в Непале Леонида Полещука и одновременно резидента советской контрразведки. В культурном центре Катманду мужчина попал в сети кадровой сотрудницы ЦРУ Салли Грэйвс. Желая беззаботно проводить время с американкой, Полещук попытался раздобыть деньги в казино. Однако он только проигрывал средства. После неудачных попыток Леонид залез в кассу резидентуры и продал кинокамеру и фотоаппарат «Зенит». В итоге мужчина согласился на сотрудничество с ЦРУ. В 1980-е годы Полещука расстреляли после того, как он был раскрыт.

Известно, что Александр Огородник, известный как «Трианон», был завербован следующим образом. Огородник вступил в связь с дипломатом и сотрудницей Колумбийского университета Пилар Суарес – это было зафиксировано на камеру. Женщина шантажировала мужчину своей мнимой беременностью, несмотря на отсутствие реальных доказательств. В итоге колумбийские спецслужбы показали Александру компрометирующие записи и предложили сотрудничество. Огородник понимал, кто за ними стоит, и согласился работать только с ЦРУ. По официальной версии, в 1977 году в Москве «Трианон» отравился ядом при задержании.