Как русские поступали с вещами мертвых родственников

К сожалению, смерть — неизбежный финал жизни каждого. В православии с похоронами и почитанием умерших связано множество обрядов и традиций. Часть из них касается и вещей покойного.

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Этика и брезгливость

Начнем с простого человеческого подхода — многим просто неприятно использовать вещи умершего. Одежда и личные предметы постоянно напоминают о трагедии, даже если они просто лежат или висят на своих местах — в шкафу или ящике рабочего стола. Неудивительно, что многие избавляются от вещей покойного: выкидывают их или отдают нуждающимся.

Если говорить о предметах личной гигиены или нижнем белье — им однозначно путь в мусор. Но верхняя одежда, если вы не брезгливы, вполне годится для носки. Ну а если брезгливы, ее можно постирать или отдать в химчистку. Ничего плохого в этом нет. Кто-то даже оставляет себе личные вещи близких на память.

Вещи умершего и православие

В традициях православия никаких суеверий относительно вещей покойника нет. Священники советуют молиться о душе усопшего, которому теперь нет дел до всего мирского. Традиционно на Руси вещи умерших после похорон раздавали или оставляли себе. Ничего плохого в таких поступках не видит и современная церковь. Уничтожать оставшуюся одежду вовсе не обязательно, тем более, что она еще может послужить кому-то.

Чужая энергетика

А вот экстрасенсы и сторонники паранормальных наук считают, что вещи умершего способны навредить новому владельцу. Особенно, если покойный был грешником. Мистики верят, что плохая энергетика усопшего может перейти на того, кто будет использовать его вещи, что приведет к невезению, различного рода несчастьям.

Впрочем, это может «работать» и наоборот. Какие-то предметы могут стать талисманами или оберегами. Но, в любом случае, их надо «проверять». Особенно опасной считается одежда, в которой умерший был незадолго до смерти. Все экстрасенсы сходятся в том, что от нее точно лучше избавиться.

Так что, как поступать с вещами умерших родных и близких — каждый пусть решит для себя сам. Медики считают, что, если покойный не страдал кожными заболеваниями, ничего страшного нет…