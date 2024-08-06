Почему не рассекречивают находки на берегах Северного Ледовитого океана

Несмотря на скепсис учёных, ежегодно в арктические широты уходят самодеятельные экспедиции, путешественники-энтузиасты хотят найти таинственную землю Санникова. И не только, в тех краях, которые вроде как считаются хорошо исследованными, на самом деле немало таинственных мест. Не всюду пускают, но всё равно есть где разгуляться и что посмотреть.

История с самой таинственной «землёй» довольно странная. Зверопромышленник и купец Яков Санников (родом из Якутска) был очень опытным путешественником, а по совместительству ещё и географом. Именно он открыл и нанёс на карты ряд островов в составе Новосибирских – Фадеевский, Столбовой и не только – да и вообще очень плотно изучил всю ту местность. Называть его дилетантом было бы совершенно неверно, напротив, он являлся крупным специалистом по исследованию Арктики. Неясно только, с какой целью...

В 1810-м с Котельного – это самый крайний остров архипелага – путешественник узрел какую-то землю, расположенную строго на севере. Там явно просматривались высокие горы, туда летели птицы, иными словами, опытный человек ошибиться не мог. Для внепланового похода отсутствовало время и не было припасов, посему экспедицию отложили до лучших времён. Но потом первопроходцу стало не до того.

Тем не менее примерное расположение ещё не открытого острова он на карту нанёс, причём, как оказалось впоследствии, очень даже точно. Ряд экспедиций, которые пошли по стопам купца, тоже видели на горизонте землю. Довольно недалеко, однако добраться до неё на собачьих упряжках не получалось – мешали многочисленные полыньи. А суда стопорили льды, в 1886-м барон Эдуард Толль лично наблюдал землю Санникова именно там, где она была обозначена на карте. Но пробиться к ней тоже не смог.

А вот последующие экспедиции уже ничего не нашли, хотя проходили именно по этим местам, практически по территории неведомой земли или совсем рядом. Остров, который видела масса людей, куда-то странным образом дематериализовался.

Да, острова порой уходят под воду, такое было зафиксировано неоднократно. Или, наоборот, выходят на поверхность из глубин морей-океанов. Данные процессы практически всегда сопровождаются извержениями вулканов и/или землетрясениями, так как в недрах Земли происходят некие бурные тектонические процессы. Вот только в конце XIX века никакой сейсмической активности в тех краях зафиксировано не было.

В 30-е годы ХХ века те места очень тщательно облазили и облетали, Советский Союз активнейшим образом исследовал Арктику. Но тоже ничего не нашли. Однако чуть позже гидрологи обнаружили на тот самом месте большую отмель, которую назвали банкой Санникова. И выдвинули вполне разумную гипотезу.

Остров был, но не каменный, а ледяной – огромный айсберг. Он «сел на мель» – приткнулся к той самой банке – и со временем растаял. Как вариант – раскололся и частями уплыл. Всё вроде как вполне логично. Кроме самого факта своего существования, возникновение подобного колоссального объекта учёные никак не объясняют, даже не пытаются.

Как бы возник сам по себе, «сформировался» – очень популярная тема в научных кругах. Если объяснить появление чего-то нет возможности или оно не укладывается в официальные теории, так и пишут. Дескать, самопроизвольно сформировался. И точка.

Не объяснили учёные и факт быстрого и опять-таки самопроизвольного разрушения огромного ледяного массива, местами очень толстого – и Яков Санников, и Эдуард Толль видели самые настоящие горные вершины. Для того, чтобы быстро растопить всё это великолепие – несчётные кубические километры льда – нужны некие катастрофические процессы. Таковые тоже зафиксированы не были.

На некоторое время интерес к земле Санникова угас, так как наука вроде всё объяснила. Но уже в 70-е годы ХХ века на север снова потянулись путешественники с целью внести свою лепту в историю географических открытий. Как раз к тому времени в народ пошла информация о всевозможных «чудесах» Арктики, про которые учёные вроде как предпочитали помалкивать.

Одно из таких чудес – без каких-либо преувеличений! – целые горы из стволов древесины, невесть каким образом попавшие на берега островов. В том числе, острова Новая Сибирь (как несложно догадаться, этот тот же Новосибирский архипелаг), который, что характерно, с юга омывается проливом Санникова. На нём есть Утес (мыс) Деревянных Гор – огромный массив брёвен.

И не только там. У побережья Канады есть остров («земля») Бэнкса, на котором найдены аналогичные образования.

«Вошел в ущелье в нескольких милях от берега и обнаружил, что северная его сторона, на расстоянии сорока футов от поверхности, состояла из одного древесного массива, похожего на то, что я видел раньше. Глубина оврага около 200 футов. Грунт, перемежающий стволы деревьев, состоит из песка и гальки; часть древесины испорчена, часть сгнила и бесполезна даже для сжигания», – писал в 1809 году британский полярный исследователь Роберт Мак-Клур.



Знают ли учёные о деревянных горах на островах Северного Ледовитого океана? Бесспорно, это совершенно открытая информация. Но обсуждать данную тему категорически отказываются, просто отворачиваются и делают вид, что не слышали вопроса – личный опыт автора, в том числе.

Кстати, а что вообще делал Яков Санников в тех суровых краях? В литературе он описывается как некий «идейный бомж», которому не сиделось дома. Но так не бывает, он был купцом, причём успешным, значит, мотался по северам не просто так. Что он там искал?

Очень любопытно, что завалы древесины на островах двухслойные, между пластами брёвен хорошо заметен толстый промежуток почвы. То есть было две катастрофы, в результате каждой цунами смывало лес с берегов в океан, а потом швыряло обратно на берег. Причём вторая катастрофа, судя по сохранности стволов, произошла недавно – не более 400-500 лет назад. Почему мы о ней тогда ничего не знаем?

Не исключено, что якутский негоциант искал на берегах океана и на прибрежных островах некие артефакты, оставшиеся с прежних времён. От того мира, что был до катастрофы, той самой, недавней.

Карта Арктики тогда выглядела совсем иначе, и доказательств тому хватает. Например, Новая Земля соединялось с материком, глубины в Печорском море очень небольшие, в Карском тоже, и там видны русла рек, той же Оби. По сути, тот самый пресловутый материк Арктида существовал, только он являлся частью Евразии. Огромным полуостровом.

На Новую Землю не пускают – там расположены секретные полигоны и всё такое. Таковые действительно были, в своё время именно на этом острове взорвали знаменитую «Кузькину мать». Самодеятельной экспедиции туда не пробраться, да и официальным учёным дают разрешения с огромным скрипом.

Почему? Судя по той отрывочной информации, которая периодически пробивается сквозь завесу секретности, на Новой Земле найдены некие древние сооружения, сообщать о которых почему-то сочли преждевременным...