Самый странный эксперимент СССР с обезьянами

В области открытий и экспериментов американские и советские ученые шли буквально «ноздря в ноздрю». В 1960-1970-х годах особый интерес возник к изучению приматов — как ближайших родственников человека. Американцы решили проверить, насколько обезьяны способны адаптироваться к непривычным для них условиям. Но переселенная из зоопарка на необитаемый остров в Джорджии пара шимпанзе вскоре погибла.

© unsplash

Аналогичный советский эксперимент оказался куда более удачным.

В диких условиях

Интересно, что эксперимент советских исследователей не был ответом на американские опыты — ученые пришли к идее практически одновременно и независимо друг от друга. Руководил «операцией» профессор Института физиологии имени И. П. Павлова Леонид Александрович Фирсов. Для опытов он отобрал несколько молодых и здоровых шимпанзе из Ленинградского зоопарка. А поселить их решил на одном из необитаемых островов в Псковской области.

Условия там были довольно суровые для привыкших к теплому африканскому климату обезьян. Ни в какое сравнение они не шли и с мягким климатом Джорджии. Поэтому группа советских ученых взяла с собой приличное количество привычной для приматов еды. Но она в итоге не понадобилась.

Как дома

Шимпанзе довольно быстро приспособились к жизни в новых для себя условиях: обросли подшерстком и перешли на местную растительную пищу. Поначалу животные охотно принимали привычное угощение от ученых, но вскоре отказались от него — еды в окрестностях вполне хватало. Помимо грибов и ягод, среди которых шимпанзе быстро выявили съедобные, это были улитки и мелкие насекомые.

Регулярно обезьян подвергали обследованиям, брали у них анализы. Оказалось, что все подопытные здоровы и чувствуют себя вполне «в своей тарелке». Более того, параллельно, наблюдая за рационом питания и поведением приматов, ученые составили подробный список съедобных растений региона. Это было дополнительное задание спецслужб — информация могла бы пригодиться военным, разведчикам и диверсантам.

Результаты эксперимента

В опытах участвовали шимпанзе разных возрастных групп. Самые лучшие результаты по адаптации продемонстрировали молодые особи — младше одного года. Из этого ученые сделали вывод, что и люди в молодом возрасте вполне могли бы успешно приспособиться и выжить на необитаемом острове. Но, конечно, до экспериментов с детьми дело не дошло.

С разной периодичностью опыты продолжались до 2004 года, а потом программу свернули. Фильм же о самом первом этапе эксперимента в 1976 году получил почетный диплом в США на конгрессе приматологов…