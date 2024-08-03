Прилюдно ударил Сталина: судьба курсанта Якова Охотникова

Курсант Яков Охотников вошёл в историю после инцидента, случившегося 7 ноября 1927 года на параде, приуроченном к годовщине революции. Тогда военный на глазах у толпы ударил по голове Иосифа Сталина.

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В тот ноябрьский день охрану первых лиц государства было принято усиливать. Для этого начальник академии им. Фрунзе Роберт Эйдеман отобрал нескольких курсантов, среди которых и был Яков Охотников. К этому времени он имел за плечами довольно внушительный послужной список — прошёл Гражданскую войну, воевал в Бессарабии, занимал командные должности в 45-й дивизии. Предвидеть, что он способен на довольно дерзкую выходку, не мог, наверное, никто.

К сожалению, курсанты не отличались пунктуальностью. К назначенному времени они опоздали, а часовой отказался их пропускать. Охотников решил не сдаваться и за право выполнить возложенное на него обязательство побороться. Завязалась потасовка, в ходе которой курсанты сломали калитку, ведущую к трибуне. Охотникову удалось прорваться к Сталину.

«Мы вас охранять пришли, а вы?», — расстроено произнёс курсант.



После этих слов Яков ударил вождя по голове.

На тот момент власть Сталина ещё не была столь абсолютной как в 30-е годы. Наказание Охотников понёс, но скорее формальное. Непосредственные начальники сумели «отмазать» своего подчинённого. Дерзкий курсант продолжил делать карьеру. Через некоторое время он даже занял пост заместителя начальника Государственного института по проектированию металлургических заводов.

Но всё изменилось с наступлением нового десятилетия. В 1932 году Охотникова исключили из партии, а спустя ещё год арестовали по делу контрреволюционной троцкистской группировки. После ареста последовала ссылка в Магадан, где он стал начальником автобазы.

При этом над Охотниковым постоянно сгущались тучи. В 1937 году его обвинили в подготовке убийства Ворошилова и Сталина. Позже ему припомнили и инцидент на параде. Правда, события десятилетней давности успели обрасти новыми подробностями. Якову приписывали то, что он якобы предпринял попытку отрезать вождю уши. Вскоре его расстреляли. Реабилитирован же Охотников был в 1958 году определением Военной коллегии Верховного суда СССР.