Священники рассказали, что такое отпевание и в чем его смысл
Священники РПЦ рассказали православным верующим, что такое отпевание и для чего оно проводится. Многие люди не подозревают, что обряд отпевания для покойного является самым важным.
Отпевание обязательно проводится на всех похоронах за исключением тех случаев, когда человек покончил жизнь самоубийством. Живые просят у Бога прощения за ушедшего человека, так как он, умерев, не успел раскаяться в своих грехах.
— Поэтому мы надеемся, что когда мы соборно молимся на отпевании о прощении человеку грехов «вольных и невольных», поем «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего», Господь пребывает посреди нас, — подчеркнули священнослужители. Однако главную роль в определении его судьбы определяет земная жизнь. Если человек жил не праведно, то отпевание не убережет его от ада, передает дзен-канал «Торжество православия».
До этого православным верующим рассказали, как не стоит одеваться в храм. Например, в церковь нужно приходить в чистой и опрятной одежде. Женщины должны быть с покрытой головой.
Отец Алексий Иванов, священник Русской православной церкви в Екатеринбурге, высказал мнение о том, что содержание домашних животных не противоречит принципам христианства. По его словам, животные тоже божьи творения.