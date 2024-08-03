Священники рассказали, что такое отпевание и в чем его смысл

Священники РПЦ рассказали православным верующим, что такое отпевание и для чего оно проводится. Многие люди не подозревают, что обряд отпевания для покойного является самым важным.

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Отпевание обязательно проводится на всех похоронах за исключением тех случаев, когда человек покончил жизнь самоубийством. Живые просят у Бога прощения за ушедшего человека, так как он, умерев, не успел раскаяться в своих грехах.

— Поэтому мы надеемся, что когда мы соборно молимся на отпевании о прощении человеку грехов «вольных и невольных», поем «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего», Господь пребывает посреди нас, — подчеркнули священнослужители. Однако главную роль в определении его судьбы определяет земная жизнь. Если человек жил не праведно, то отпевание не убережет его от ада, передает дзен-канал «Торжество православия».



До этого православным верующим рассказали, как не стоит одеваться в храм. Например, в церковь нужно приходить в чистой и опрятной одежде. Женщины должны быть с покрытой головой.

Отец Алексий Иванов, священник Русской православной церкви в Екатеринбурге, высказал мнение о том, что содержание домашних животных не противоречит принципам христианства. По его словам, животные тоже божьи творения.