Что должны были сделать в СССР с настоящим коммунистом после его смерти

До прихода советской власти в России умерших людей было принято хоронить в земле. Кремация большим спросом не пользовалась, так как к этому процессу церковь относилась негативно. Кремировали только в исключительных случаях – например, в санитарных целях во время эпидемий. Но большевики планировали коренным образом изменить отношение к погребению.

© Русская семерка

Выбор настоящих коммунистов

В 20-е годы прошлого столетия в СССР началась борьба с религией. В 1925 году в стране был основан Союз воинствующих безбожников, который высмеивал и критиковал любые церковные обычаи и предрассудки. Похороны не стали исключением.

А в 1927 году появилось Всероссийское кремационное общество – специально для распространения идей кремации как лучшего способа похорон. Членские билеты организации с первыми номерами получили главные коммунисты страны – Сталин, Калинин и другие видные большевики. Работа общества пришлась по душе Льву Троцкому, который тоже одобрил кремацию и издал даже декрет о её предпочтительности.

Рядовые граждане к новаторским решениям отнеслись без энтузиазма. Если с заменой крестов на звëзды они ещё «со скрипом» согласились, то вот сжигать умерших родственников не торопились. Но советские пропагандисты упорно продолжали приводить аргументы в пользу кремации. Мол, попам некого будет отпевать и они наконец-то займутся делом, а земли отведённые под кладбища, перейдут трудящимся. Но, несмотря на сплошные плюсы, в первом массовом крематории, московском Донском (был построен в закрытом храме преподобного Серафима Саровского Донского монастыря), сжигали совсем не коммунистов, а «врагов народа», расстрелянных НКВД в годы Большого террора.

Кроме того, там же были сожжены Н. Ежов, М. Горький, В. Маяковский, В. Чкалов, маршалы М. Тухачевский и Г. Жуков, Ю. Гагарин.

Возвращение к истокам

Деятельность по популяризации кремации всë-таки дала свои плоды – на некоторое время кремация вошла в моду, но в основном у жителей Москвы.

В 30-е годы партийцы решили сконцентрироваться на решении более важных вопросов и кремации уже уделялось куда меньше внимания. В годы Великой Отечественной войны нападки на религию и вовсе практически прекратились. Она стала рассматриваться как важная духовная скрепа, помогающая объединиться в борьбе с общим врагом.

В конце 40-х годов кремация перестала быть идеологически «предпочтительным» вариантом погребения, а крематории остались только в наиболее крупных городах Советского Союза.