Бунт чувственности: какую интимную революцию устроил Ленин

Получив власть, большевики, принялись переделывать привычный уклад жителей нового государства. Изменения коснулись всех сторон жизни общества, в том числе интимных отношений.

© Русская семерка

«Бунт чувственности»

Владимир Ленин ещё в 1904 году говорил, что «раскрепощение духа чувственности поможет выплеснуть сгусток энергии для победы социализма». Позже вождь лично поручал Льву Троцкому изучить и разработать теорию отношений между мужчиной и женщиной.

Троцкий в письме Ленину в 1911 году писал следующее о межполовых отношениях:

«Любовное угнетение – главное средство порабощения человека. Пока угнетают, речи о свободе быть не может. Семья, как институт, себя изжила».



Владимир Ильич отвечал ему, что любые запреты интимного характера перестали быть актуальными.

Декрет о личной жизни

Большевики издали декреты «о гражданском браке, о детях и о внесении в акты гражданского состояния», «об отмене брака», «об отмене наказания за отношения мужчины с мужчиной». Эти политические шаги дали женщине возможность «материального и интимного самоопределения». Согласно декретам, брак легко заключали и так же легко расторгали. В случае распада брачного союза алименты выплачивались только полгода.

В декабре 1918 года в Петрограде прошла демонстрация в честь декрета «Об отмене брака». По центральным улицам города прошлись лесбиянки с плакатами «Долой стыд». Также в 1918 году прошёл ещё один парад — в ходе митинга мужчины и женщины прогулялись без одежды и нижнего белья. В 1920-х годах в Москве на пике было движение нудистов.

Александра Коллонтай продвигала идею интимного просвещения школьников. Большевики в итоге начали вводить половое просвещение, для этого они даже воспользовались помощью 300 специалистов из Европы.

Также свободно обсуждались аборты. Производство презервативов выросло, появлялись новые контрацептивы, таблетки для оплодотворения женщины, для повышения интимной силы у мужчин.

Завершение сексуальной революции

С приходом к власти Иосифа Сталина государство вновь взялось за личную жизнь граждан: «чувственность» стала порицаться на уровне властей, семья вновь стала основой общества. Отменили декрет «об отмене брака», затем запретили аборты. Позже был подписан указ о запрете интимных отношений между мужчинами. Со временем исчезли программы по интимному воспитанию.