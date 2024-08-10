Человек-будильник: еще одна забытая профессия из прошлого

В стремительно развивающемся мире технологий и автоматизации трудно поверить в существование некоторых профессий в прошлом. Например, работа человека-будильника. Подробнее о ней — в материале "Рамблера".

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Люди-будильники, или "knocker-uppers" (как их называли в Англии), были наемными работниками, чья задача заключалась в том, чтобы будить людей по утрам. Эта профессия получила распространение в Великобритании и Ирландии в XIX и начале XX веков, особенно в промышленных городах, где рабочие заводов и фабрик начинали свою смену рано утром.

Они использовали различные методы, чтобы разбудить своих клиентов. Наиболее распространенным способом было использование длинной трости или палки, с помощью которой они стучали в окна верхних этажей домов. Некоторые пользовались небольшими камешками или горохом, чтобы аккуратно бросать их в окна, создавая легкий стук, который будил спящих. Важно было не разбудить весь дом, а лишь конкретного клиента, что требовало точности и аккуратности.

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Некоторые люди-будильники имели свой распорядок, проходя определенные улицы в одно и то же время каждое утро, в то время как другие работали по индивидуальным заказам, приходя к каждому клиенту в указанное время. Плата за их услуги была небольшой, но стабильной, что делало эту работу привлекательной для людей из низших социальных слоев.

С развитием технологий и появлением доступных механических будильников необходимость в людях-будильниках постепенно отпала. В 1920-х и 1930-х годах профессия начала исчезать, и к середине XX века о ней практически забыли. Механические будильники, а позже и электрические, стали более точными, надежными и доступными, что сделало услуги людей-будильников ненужными.

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