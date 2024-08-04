«Одноглазый терминатор»: чем прославился телохранитель Троцкого

Телохранитель Льва Троцкого Антон Блисняк — яркая фигура времён Гражданской войны в России. Он получил огромное количество ранений, воюя против белых, но всегда выживал.

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Вояка

Блисняк родился в конце XIX века либо на Кубани, либо в Гродненской губернии. О его детстве ничего неизвестно. В 1914 году он добровольно пошёл на фронт Первой мировой.

В Персии Блисняк узнал об Октябрьском перевороте. Он сразу же принял сторону большевиков, участвовал в походе красных на Екатеринодар, входил в состав Первого конного полка.

О смелости молодого человека говорят события 1 июля 1918 года. Когда во время боёв под Ростовом красные временно отступили, Антон остался наедине с наступавшими белогвардейцами. Около пяти часов он вёл бой, отстреливаясь из пулемёта. Когда патроны в нём закончились, красноармеец воспользовался маузером.

В итоге его всё равно изрубили шашками, однако юноша остался жив. Он притворился мёртвым и дождался, когда вернутся красные. Блисняка госпитализировали, а позже он вернулся в строй.

Зимой 1918 года вояка попал в плен к белым. Над ним издевались, но сторонник большевиков смог сбежать, бросившись в реку.

Судить о внешности Блисняка позволяют две фотографии, сделанные, скорее всего, в 1919 году, когда он лечился в Москве. Можно увидеть, что у молодого человека примерно 20 лет нет правого глаза. Вместо него — шрам. Всего за свою военную карьеру красноармеец получил около 30 ранений.

Телохранитель

Одно время Блисняк охранял Троцкого. На сохранившейся фотографии в правой руке юноши зажата сигара. Возможно, он как раз получил её от демона революции. В бронепоезде Троцкого находился целый склад табачных изделий — ими политик награждал проявивших себя красноармейцев.

Существует версия, согласно которой Блисняк был у Троцкого ординарцем. Он передавал приказы командира другим лицам. Эта теория маловероятна, так как Лев Давидович, знавший о боевом опыте Антона, вряд ли отправил бы его на штабную работу. Может быть, Блисняк совмещал разные функции.

Исчезновение

Неизвестно, что было с Антоном после завершения Гражданской войны. В «Открытом списке», где содержится информация о репрессированных, есть сведения об Антоне Близнюке — фамилию красноармейца то и дело произносили по-разному. Известно, что этот человек до декабря 1936 года работал в органах. Позже был арестован и три года провёл в лагерях. После 1939 года следы этой личности теряются.