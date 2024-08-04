Предки норманнов: главная загадка якутов

Якутский этнос является составным – он формировался при участии тунгусов и пришлых тюрко-монгольских племён. При этом жилища, подобные юртам, – традиционным домам якутов – сохранились в Гренландии ещё со времён норманнской колонизации.

© Русская семерка

Юрта была не кочевым жилищем, каркас которого делался из жердей. Летний домик якуты накрывали сшитой берестой, а зимний – бревенчатым настилом. Сверху постройки стелили дёрн. Он срастался и защищал обитателей юрты от холода и влаги. Внешнюю часть стен выстраивали из дёрна, а затем заливали глиной.

Юрта включала в себя жилое помещение, склад, мастерские и хлев. Вход в дом всегда был на востоке. В дальнем правом углу якуты делали очаг – осох. Вдоль стен стояли длинные лавки – орон. Слева от входа находилась специальная лавка – она была предназначена для молодых мужчин и работников. Женщины и дети сидели возле очага. Самая почётная лавка в юрте шла вдоль южной стены. В месте, где заканчивалась данная лавка, был расположен священный угол с предметами религиозного характера.

Якуты занимались резьбой по дереву и мамонтовой кости. Характерный мотив их орнаментов – бычьи рога. Данный символ встречается также в культуре Скандинавии, Месопотамии, Крита, Индии и Испании.