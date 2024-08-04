Радиофобия: сколько ликвидаторов аварии на ЧАЭС умерли от страха

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26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Взрыв на четвёртом энергоблоке стал одной из самых страшных и крупных мировых катастроф. До сих пор не вся информация, связанная с теми страшными событиями, обнародована. По этой причине идут жаркие споры о том, сколько же человек стало жертвами радиации. Существует версия, что здоровье многих ликвидаторов было подорвано не из-за лучевой болезни. Якобы они стали жертвами радиофобии.

Зона поражения

На момент аварии в реакторе находилось примерно 185 тонн ядерного топлива – диоксида урана, из которых во внешнюю среду попало не более 10%. Естественно, в большей степени пострадала промышленная площадка у станции. На остальных территориях фон не превышал опасность, которой человек подвергается при посещении рентген-кабинета в больнице, считает инженер по радиационной безопасности НИЦ «Курчатовского института» Евгений Степанов.

По его словам, жертвами воздействия радиации стали 29 человек, которые приняли на себя первый удар (сотрудники станции и пожарные). Они скончались из-за лучевой болезни всего лишь через несколько месяцев после аварии.

У страха глаза велики

Начальник лаборатории проблем Чернобыля и советник президента НИЦ «Курчатовский институт» Александр Боровой утверждает, что за пределами промплощадки от лучевой болезни не пострадал ни один человек. Боровой, который регулярно на протяжении 20 лет после аварии посещал станцию, уверен, что наибольшую опасность несёт не сама радиация, а её боязнь, то есть радиофобия.

Специалист вспоминает, что много людей умирало из-за страха, при этом они не были даже облучены. В качестве примера Боровой приводит случай, произошедший с коллегой. Он умер, как показало вскрытие, от остановки сердца. При жизни мужчина считал, что получил опасную дозу радиации.

Версию Борового подтверждают данные из Российского государственного медико-дозиметрического регистра. Ликвидировали последствия аварии стали около 600 тысяч человек, но из них только 1000 получили дозы облучения более 100 милизиверт (смертельной считается доза в 6 зивертов, а излучение до 0,5 единицы – безопасное). Получается, что остальные умерли уже от причин, не связанных с радиацией – например, от радиофобии.