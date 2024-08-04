«Вредные мышцы»: почему бойцы-ударники так говорят про бицепсы

Большие мышцы — признак развитого спортсмена. Именно так считают многие бодибилдеры, особенно начинающие. Хороший результат с большим весом не покажешь без накачанных бицепсов. Однако бойцы-ударники заявляют, что сильные руки по объему не должны быть больше, чем у нетренированных мужчин. Но как же так? И почему большие бицепсы оказываются вредными для боя?

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Тренировать надо все равномерно

Бицепс — это двуглавая мышца плеча, хорошо заметная под кожей. Ее основная функция — сгибание плеча в плечевом суставе и предплечья — в локтевом. Фитнес-инструкторы одного из спортзалов города Люберец объясняют, что для проработки этих мышц лучше всего заниматься жимом штанги, стоя или лежа. Однако во время драк задействована очень большая группа самых разных мышц и не только рук. Например, квадрицепсы и икроножные мышцы необходимы для силы удара. Она генерируется в ногах и передается через все тело. Мышцы спины позволяют быстро возвращать руку после удара. Поэтому, их нужно обязательно развивать. Без подготовленных спинных мышц у спортсмена-ударника не будет никаких побед. Тренировка бедер обеспечивает устойчивость и возможность быстро двигаться, сохраняя баланс. Выходит, бойцам необходимо прокачивать не только бицепсы. Ведь если другие мышцы окажутся плохо подготовленными, они быстро устанут, потянув за собой «на дно» и все остальные, что приведет к поражению. Поэтому бойцам-ударникам следует качать руки целиком, а также спину, бедра, ноги, мышцы которые, кстати, без занятий со штангой хорошо проработать вряд ли получится. Таким образом, мужчинам для битв необходимо тренировать и развивать все тело гармонично, а не уделять внимание одним только бицепсам.

С большими бицепсами тяжело

Однако новички в спорте часто оказываются не в курсе, какие именно мышцы следует качать для драк. Они уверены, что для достижения серьезной силы удара нужны исключительно бицепсы. Но, как уверяют инструкторы по самозащите и рукопашному бою для детей и взрослых, получившие образование в Московской государственной академии физической культуры, опытных бойцов только с проработанными руками не бывает. Закачанные бицепсы позволяют человеку легко переносить тяжести, а вот в генерации силы удара они играют последнюю роль. Более того, в бою большие мышцы рук сильно мешают скорости удара и его точности. Движения получаются слишком неуклюжими, и противник легко уклоняется от попадания. К тому же, долго работать мощными руками с перекачанными бицепсами, просто невозможно. Такой боец быстро выдохнется и проиграет драку более легкому сопернику, особенно с руками, тренированными именно для нанесения ударов.

«Качок» победит на улице

Все это касается боя, когда против культуриста выступает спортсмен-ударник. В такой ситуации крупные бицепсы вряд ли спасут от поражения. А вот в случае уличной драки все иначе. Физическая сила мощных рук, как заявляют фитнес-тренеры из Люберец, все равно сыграет свою роль. Даже против медленного и неуклюжего удара, но 100-килограммового культуриста, обычному мужчине выстоять очень сложно; поставить против крупных бицепсов блок, все равно что положить свои руки под удар кувалдой. Да и нокаутировать тяжелого накачанного человека не так-то просто. К тому же в уличной драке редко работают какие-то особые приемы боя. Поэтому сила удара и некоторые его разновидности — боковой, прямой, апперкот, зависящие именно от мышц рук — оказываются главными в стихийной драке. И выходит, что любой физически тренированный человек, пусть даже только с проработанными бицепсами, может успешно постоять за себя во время уличной схватки.