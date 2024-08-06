«Танец бандитов и проституток»: как устроен мир аргентинского танго в Москве

Танго в Москве так популярно, что вечеринки, где его танцуют, милонги, проходят практически каждый день. Летом их проводят не только в помещениях, но и под открытым небом, в парке Сокольники даже по два раза в неделю. В танго люди флиртуют, женятся и выходят замуж, путешествуют, соревнуются, избавляются от стресса, занимаются творчеством и саморазвитием — у каждого тут свой путь. Полина Сакада, которая танцует танго уже семь лет, рассказала «Мосленте», как устроен московский мир аргентинского танца. Ниже — ее монолог.

Про социальный аспект

Если говорить о том, что сейчас происходит в Москве и для чего люди приходят в танго, то это, безусловно, социализация. Записываешься в школу на уроки и там начинаешь с людьми знакомиться...

Здесь надо сказать про один нюанс: по сравнению со всеми другими танцами танго — это, наверное, наиболее долгоиграющая история. Латину можно танцевать, сходив на несколько уроков, а в танго в среднем через год или два занятий человек считается начинашкой. И только после этого ты уже более-менее продвинутый тангеро. Все индивидуально — есть люди, которые очень много занимаются и быстро обучаются, но в целом это длительная история.

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Соответственно, ты начинаешь ходить в школу на занятия, потом на милонги, и очень быстро это становится привычкой и видом досуга. И если ты втягиваешься, то в чем-то это напоминает секту. С разной частотой люди ходят на милонги, но в среднем несколько вечеров в неделю ты в танго, и тебе вообще больше ничего не интересно. Ты в этом совершенно счастливо купаешься.

Социализация — основная, но не единственная цель, ради которой приходят в танго. Это также возможность получить совершенно новый опыт в ощущении себя, взаимодействии с окружающими людьми, проживании музыки. Лично для меня танго во многом — это особый невербальный язык, на котором мне интересно разговаривать с людьми, с которыми при вербальном общении, возможно, не нашлось бы общих тем... Танго хорошо тем, что, если ты не настроен на общение, можно прекрасно потанцевать и чудесно провести всю милонгу, произнеся только «добрый вечер» и «спасибо».

Про отношения и свадьбы

Многие приходят за отношениями, и в моей танго-школе очень много браков — по несколько в год. Уже есть и танго-семьи, и танго-дети, и танго-друзья. Естественно, ты в сообществе начинаешь обрастать компанией, вы начинаете вместе ездить в другие города и страны на марафоны, фестивали. И ты уже там заводишь новых друзей.

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Отдельный приятный бонус заключается в том, что это, по сути, универсальный язык международного общения. Например, приезжаешь в другую страну и, даже не зная языка, идешь на милонгу. Заходишь, и тебя встречает родная атмосфера. Идешь танцевать и, не зная ни одного человека, ощущаешь себя в привычной среде.

У меня так было — я танцевала всего полгода и поехала в командировку в Барселону, которая считается одной из мировых столиц танго. Со мной там танцевали крутые тангеро, у меня было счастье-счастье. И самое главное — я одна в другом городе, а по ощущениям так уютно и такие все родные, как будто в домашних тапочках.

Про танцы в борделях Аргентины

Когда я рассказываю про танго, мне все время вспоминаются слова Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». То же самое можно сказать и о танго, потому что танец родился в начале XX века в борделях и портовых притонах Буэнос-Айреса.

Изначально это был танец бандитов и проституток. В Аргентину тогда ехало огромное количество мигрантов из разных стран, многим приходилось выживать в тяжелых условиях. В основном это были мужчины, женщин не хватало.

Мигранты массово ходили в публичные дома, и, по одной из версий, танго изначально танцевали мужчины в ожидании освободившейся проститутки. В исполнении мужчин это выглядело больше как полутанец-полупоединок. А дальше танго стало постепенно из тьмы выходить в свет, получило популярность в высшем обществе в Аргентине, а затем и в Европе, где облагородилось. Есть замечательный роман на эту тему «Танго старой гвардии» Артуро Переса-Реверте.

Танго проходило определенные этапы развития, и сейчас во всем мире это очень популярный социальный танец. Более того, в 2009 году комитет ЮНЕСКО включил танго в список нематериального культурного наследия человечества.

Люди, которые вне этой истории, судят о явлении по шаблонам. Когда говоришь человеку «танго», он обычно представляет розу в зубах, страсть. А когда ты соприкасаешься с темой, то понимаешь, что там все намного разнообразнее и интереснее.

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Современное аргентинское танго — это очень большая палитра, огромное поле для творчества.

Да, можно станцевать общеизвестную историю про страсть с прерывистым дыханием партнера у твоего уха. А можно про нежность, которая рождается из трепетного внимания к моменту, к партнеру, к музыке. А потом начинается танда вальсов (да, в танго есть и вальсы), ты выходишь на танцпол, и это уже совсем другое состояние — чувствуешь тебя Наташой Ростовой. Это полет, и влюбленность, и тебе снова шестнадцать, независимо от паспортных данных и весовой категории... А потом ты идешь танцевать милонгу (так называются не только вечеринки, но еще и танец, очень быстрое танго, — примечание «Мосленты»), и это уже чистый фан и веселуха...

Так что в танго людям открывается целый мир, который оказывается гораздо интереснее и глубже, чем первые ожидания.

Про танго в Москве

В России и в первую очередь в Москве танго в его нынешнем виде появилось лет 20 назад. И начиналось все с небольшого комьюнити, которое сейчас уже представлено очень широко. Есть много школ и очень много милонг. К тому же проводится множество ежегодных марафонов и фестивалей — и московских, и российских, и международных. Так что это мощнейший движ, огромный мир, в который можно погрузиться с головой и оттуда не вылезать.

Я училась в школе Elcentro на Цветном бульваре и очень всем ее рекомендую. Популярное «Планетанго» — это, на мой взгляд танго-фабрика. Первое занятие в любой школе обычно бесплатное, так что стоит сходить, попробовать, и тогда уже решать, подходит вам такое или нет.

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А милонги очень удобно искать через tangomap.ru, на ресурсе объединена вся информация по этой теме.

Про милонги каждый день

Москва — один из самых удачных городов для танго. Во-первых, российское танго в целом считается очень продвинутым, здесь хороший уровень тангеро. И очень большой выбор как школ, так и милонг. В принципе, при желании каждый день можно ходить на милонгу. Одни — более снобистские, другие — более демократичные.

Одна из моих любимых милонг называется Ronda. Она уличная, летняя и проходит по средам и воскресеньям в Сокольниках.

Там уютная закрытая небольшая территория летнего театра, хороший танцпол с удобным покрытием, очень гостеприимные организаторы, теплая атмосфера. И для меня в последние годы это одна из самых приятных ассоциаций с летом в Москве.

Милонги обычно начинаются в районе 7-9 вечера и заканчиваются в 11-12, хотя некоторые длятся до утра. Далеко не все могут танцевать вечерами, поэтому существуют дневные милонги. Так что всегда можно найти вариант для семейных или для тех, кто живет за городом.

Про приглашение взглядом

Если хочешь ходить на милонги, не достаточно уметь танцевать. Существует свод правил — кодигос. Ты должен знать элементарный танго-этикет, чтобы адекватно себя вести.

© Фото: страница «Светлана Ермакова» во «ВКонтакте»

© Фото: страница «Светлана Ермакова» во «ВКонтакте»

© Фото: страница «Светлана Ермакова» во «ВКонтакте»

© Фото: страница «Светлана Ермакова» во «ВКонтакте»

Как строится милонга? Диджей ставит музыку. Как на балах была и сохраняется определенная последовательность: мазурка, полонез, — так и в танго есть определенная последовательность в том, какие ставят композиции.

Танда — это сет из четырех танго-композиций. И когда вы с партнером идете танцевать, то обычно это на одну танду. Потом маленький перерывчик в несколько минут — кортина, когда играет другая музыка. Затем начинается следующая танда, и ты идешь ее танцевать уже с другим партнером.

Существуют определенные правила относительно того, как происходит приглашение на танец. Придуманы они очень здорово и максимально комфортны как для мужчин, так и для женщин.

Мужчина и женщина приглашают друг друга взглядом, это называется кабесео. Отсюда глагол кабесеить. Говорят: «Он меня скабесеил». Как мужчина может, увидев партнершу, с которой хочет потанцевать, поймать ее взгляд, так и женщина, которая хочет потанцевать с определенным партнером, смотрит на него выразительно. Если эти взгляды совпали и люди небольшим кивком или улыбкой дали друг другу понять, что да, я хочу эту танду танцевать с тобой, тогда мужчина подходит к женщине, протягивает ей руку и ведет на танцпол. Это очень удобная система, потому что страхует обе стороны от любых конфузов.

Про основы хорошего танца

Залог хорошего танцевания в танго — это постура, так называется правильно выстроенная ось. Позвоночник и относительно него все остальные части тела находятся в состоянии баланса. Так что постура, верный баланс, объятия и шаг — это киты, на которых зиждется танец.

© Фото: Robert Pratta / Reuters

Как только ты погружаешься в этот мир, начинаешь танцевать, потихоньку начинаешь по-новому чувствовать собственное тело. Это такая тонкая биомеханика, которая мне неизвестна ни в каких других танцах или единоборствах. Подключаются микромышцы, и ты чувствуешь, как превращаешься в сложную и очень чувствительную конструкцию.

Люди, которые увлекаются танго и давно танцуют, сильно погружаются в это занятие. Я знаю не одного человека, кто благодаря танцу увлекся массажем, остеопатией, потому что ты начинаешь понимать, как у тебя устроено тело, работают мышцы, крепятся связки, как все взаимодействует. Это целый космос.