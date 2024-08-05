Что заставило США начать Вьетнамскую войну

Вьетнамская война стала следствием иллюзий американской политической элиты. Им казалось, что победа коммунистов во Вьетнаме приведет к цепной реакции и захвату «красными» новых стран. Поэтому когда в Тонкинском заливе произошла перестрелка между американским эсминцем и вьетнамскими катерами, США использовали это как повод для начала бомбардировок коммунистических сил, что привело к полноценной войне. О том, как началась Вьетнамская война и какая для нее была реальная подоплека, — в материале «Газеты.Ru».

© Эсминец USS Maddox // U.S. Navy

Как началась Вьетнамская война

Вьетнам, как и почти весь индокитайский регион, был французской колонией с XIX века. Когда в 1940 году Германия победила Францию во Второй мировой войне, французские колонии в Индокитае де-факто захватила Япония. Вьетнамские партизаны боролись против японской оккупации при поддержке США, Китая и СССР, и после капитуляции токийских властей один из лидеров сопротивления, Хо Ши Мин, провозгласил независимую Демократическую республику Вьетнам.

Началась война против Франции, которая завершилась разгромной победой сопротивления в битве при Дьенбьенфу в 1954 году. Одной из основных причин поражения французов стала неготовность отправить во Вьетнам солдат срочной службы, воевали лишь немногочисленные контрактники и многочисленные, но плохо обученные вспомогательные войска, набранные из жителей колоний. По итогам мирного соглашения Вьетнам получал независимость, но был разделен по 17-й параллели на две части: северную коммунистическую под властью Хо Ши Мина, и южную, у которой не было четкой идеологии и где к власти пришел антикоммунистический диктатор Нго Динь Зьем — амбассадор крупных землевладельцев.

© Хо Ши Мин и Нго Динь Зьем

Поскольку коммунистическая идея не подразумевает компромиссов, Север с первых дней мира стал планировать захват Юга: либо путем победы коммунистов на выборах, либо с помощью войны. С 1954 по 1960-е годы в Республике Вьетнам непрерывно шли восстания, устроенные подконтрольной Северу организацией Вьетконг и ее союзниками. Коммунисты пользовались популярностью в крестьянской среде за счет обещания отнять собственность у богачей и раздать их землю в аренду бедным крестьянам.

Власти США понимали, что южновьетнамский режим Нго Динь Зьема авторитарен, несостоятелен и несет своему народу мало хорошего. Тем не менее, американцы непрерывно отправляли помощь армии южан в надежде, что она сможет остановить повстанцев. Это никак не получалось: не только потому, что коммунисты пользовались поддержкой в сельской местности, но и потому, что армия юга страдала от кумовства, коррупции и отсутствия дисциплины. В мае 1963 года режим Нго Динь Зьема обанкротился окончательно: правительство перестало функционировать, а повстанцы захватывали целые области. В итоге военные свергли диктатора при поддержке США, но новые власти оказались ничем не лучше прежних, только теперь их на севере воспринимали не как врагов в гражданской войне, а как западных марионеток.

© Боец Сил специальных операция ведет в бой армию Южного Вьетнама

Американцы не сдавались. Бойцы Центра специальных операций ЦРУ начали тренировать антикоммунистические отряды и управлять ими на поле боя, все больше людей в правительстве склонялось к тому, что в войну необходимо вмешаться прямо. Власти США не могу отступить, потому что находились в плену двух (как выяснилось потом) заблуждений. Во-первых, они считали, что приход к власти коммунистов в одной стране вызовет обвал, который по принципу домино приведет к захвату красными власти во всем регионе, а потом — мире. Во-вторых, они опирались на старую геополитическую доктрину адмирала Мэхэна, согласно которой борьба за влияние в мире сродни морской войне и нуждается в базах в стратегических точках, коей является Вьетнам. Современные исследователи считают этот подход абстрактным и необоснованным, но в ту пору американские власти твердо решили: сегодня коммунисты победят в Сайгоне, а завтра — во всем мире. Раз так, полноценное вступление США в войну было вопросом времени.

Инцидент в нейтральных водах

В середине лета 1964 года у вьетнамских берегов было неспокойно. С юга на север сплошным потоком шли лодки с диверсионно-разведывательными группами. Сидели в них вьетнамцы, но командовали операциями американские офицеры, а прикрытие осуществляли корабли флота США.

В конце июля в ходе одной из таких миссий американский эсминец USS Maddox выполнял боевое патрулирование в районе Тонкинского залива. 30 июля диверсанты атаковали радар на прибрежном острове Хон Ме, что было чувствительным ударом для северян, и потому те решили провести ответную акцию.

2 августа, когда Maddox проходил близ острова Хон Ме, его начали преследовать три северовьетнамских торпедных катера P-4 (советский тип «Комсомолец»). Скорость полного хода эсминца, построенного в годы Второй мировой, составляла 28 узлов, а катеров — 50, поэтому уйти от преследователей американский корабль не мог. Радисты на его борту перехватили сообщения, из которых следовало, что катера собираются атаковать, после чего эсминец тут же сменил северо-восточный курс на юго-восточный, где находились основные американские силы.

Когда катера приблизились, Maddox произвел несколько предупредительных выстрелов, что не произвело никакого эффекта. В теории эсминцы создавались как раз для противостояния торпедным катерам: они достаточно маневренны, чтобы уйти от торпеды, и имеют достаточно мощные пушки, чтобы расстрелять неприятеля, если он рискнет приблизиться.

© Торпедный катер типа «Комсомолец»

Столкновение началось в 28 морских милях (52 км) от берега, в нейтральных водах. Катера приблизились на дистанцию в пять морских миль (9,3 км) и каждый выпустили по торпеде. Поскольку один из P-4 получил прямое попадание 127-мм снаряда, его торпеда оказалась неисправной, а от двух других эсминец уклонился. Единственное попадание по американскому кораблю удалось из 14,5-мм пулемета, установленного на катерах в качестве вспомогательного вооружения, но дырка в надстройке была лишь косметическим ущербом. Через 15 минут после начала боя, когда северовьетнамцы уже отступали, на помощь эсминцу прибыла четверка палубных истребителей F-8 Crusader. Они, по американским заявлениям, смогли потопить один катер и повредить второй.

© Схема инцидента в Тонкинском заливе // U.S. Navy

Историки до сих пор спорят, в какой степени инцидент был провокацией США. С одной стороны, эсминец не участвовал в атаке, и даже если он вошел в северовьетанамские воды, это не дает права открывать огонь на поражение. С другой, первые предупредительные выстрелы сделал сам Maddox (о чем потом американские власти умолчали), да и американские военные должны были догадываться, что непрерывные рейды южан могут вызвать агрессивный ответ по тем, кто их прикрывает. Более того, через два дня в Тонкинском заливе произошел второй инцидент, в ходе которого американский флот ночью расстрелял какие-то отметки на радаре. Последующий анализ показал, что неприятельских сил в этом районе не было, но администрация президента Линдона Джонсона подала это иначе.

Ответные бомбардировки

Одиночные перестрелки в нейтральных водах без больших жертв, как правило, не приводят к войнам. Однако вторая (воображаемая) атака требовала системного ответа. Конгресс США принял резолюцию, которая наделила президента полномочиями отражать атаки на американские силы любыми средствами.

В результате американский флот начал операцию возмездия, получившую название Pierce Arrow. Палубная авиация нанесла серию бомбовых ударов по базам торпедных катеров и нефтехранилищам, уничтожив около 10% из них. Американские силы же потеряли два самолета: винтовой штурмовик A-1 Skyraider и реактивный A-4 Skyhawk.

Джонсон тогда пообещал нации, что он не обяжет американских парней сражаться в войне, которую должны вести парни из Азии сами, чтобы защитить собственную землю. Он обманул. За Pierce Arrow последовали новые бомбардировочные кампании, затем следующие. Весной 1965 года американские сухопутные войска начали участвовать в боях напрямую. Когда они нанесут повстанцам серьезные поражения, в гибридную необъявленную войну вступит кадровая северовьетнамская армия.

Через десяток лет, так и не сумев придать стабильность властям Юга, США покинут Вьетнам, и армия Хо Ши Мина вступит в Сайгон. Ни к какой цепной реакции и коммунистическим революциям это не привело.