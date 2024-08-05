АК-47 – копия «Штурмгевера» и другие главные мифы об автомате Калашникова

Автомат Калашникова – один из самых известных образцов стрелкового оружия. Существует множество стереотипов об АК-47, которые не соответствуют действительности.

АК-47 – копия «Штурмгевера»

Существует ложная версия, согласно которой «Калаш» был создан на основе немецкой штурмовой винтовки «Штурмгевер». О создании комплекса стрелкового вооружения под промежуточный патрон в СССР заговорили в июле 1943 года, после изучения «трофейного» немецкого карабина Mkb-42(H).

В 1944 году на конкурсе победил автомат Судаева, АС-44. Его согласились принять на вооружение, но перед этим автомат отправился на доработку. Однако в 1946 году Судаев умер, не закончив работу. Был объявлен новый конкурс. Техническое задание было основано прежде всего на характеристиках уже прошедшего испытания автомата Судаева. «Штурмгевер» использовали для сравнительных стрельб, но он не вошёл в основу нового автомата.

После многочисленных испытаний на вооружение был принят автомат Калашникова.

АК-47 появился в 1947 году

Некоторые считают, что АК-47 появился в армии в 1947 году. Однако, несмотря на обозначение «автомат Калашникова образца 1947 года», массово производить «Калаши» и поставлять их в войска начали в 1949 году. Впервые в бою АК-47 применили в ходе операции «Вихрь» в Венгрии в октябре 1956 года.

«Калаш» полюбился из-за простоты сборки

Одно из главных достоинств автомата Калашникова – простота сборки. Однако АК-47 не сразу стал таким простым. В 1959 году был принят автомат Калашникова модернизированный (АКМ). Он и вошёл в историю как очень удобное оружие.

Изначально существовала проблема: автоматический карабин 47 оказался чрезвычайно сложным и дорогим в производстве. Выпуск автомата шёл с перебоями, нехватку стрелкового оружия в армии восполняли за счёт карабина Симонова.

В связи с этим было принято решение упростить АК-47. Для этого использовали новые сорта стали и технологии производства. Масса автомата была уменьшена на 600 граммов. Также вместо штыка клинкового впервые ввели штык типа «штык-нож».

Советский конструктор, создатель пистолета ТТ и СВТ-40 Фёдор Токарев высказывался об АКМ:

«Этот образец отличается надёжностью в работе, высокой меткостью и точностью стрельбы, относительно небольшим весом».



АКМ выпускался с 1960 по 1976 год. Скорее всего, именно эта версия стала самой массовой модификацией автомата Калашникова в армии СССР