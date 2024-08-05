«Сумрачный гений»: история убийцы с баяном-пулеметом

Среди преступников нередко встречаются люди одаренные и остается только сожалеть, что они выбрали для себя деструктивный жизеный путь. Валерий Скопцов был музыкантом, поэтом, конструктором, художником, врачом, педагогом, извращенцем, грабителем и убийцей. На его счету 9 человеческих жизней и разрушенные судьбы, но Валерий, попав в самую строгую тюрьму России, как ни в чем не бывало писал стихи и рисовал солнечные лужайки с ульями.

Родился Валерий Николаевич Скопцов 1 августа 1951 года в городе Великие Луки Псковской области в самой обычной советской семье. С раннего детства он понимал, что не такой, как все, и с каждым годом это проявлялось все сильнее и сильнее. Валера очень рано начал рисовать и проявлять интерес к музыке, хотя в его семье не было творческих людей. Музыкальную школу, в которой все учатся 7 лет, Скопцов закончил за 3, причем с отличием.

Из средней школы Валера также выпустился с золотой медалью и множеством грамот — все школьные годы он участвовал в самодеятельности, ходил в художественную школу, писал стихи, ездил на олимпиады и конкурсы, рисовал стенгазеты. Все это, по словам Скопцова, уже тогда создало ему репутацию ненормального человека, ведь он не был похож на своих сверстников.

© Скопцов в студенческие годы

После школы Валерий играючи поступил в медицинский институт на престижный нейрохирургический факультет. Его студенческие годы тоже ознаменовались участием в кружках и ансамблях. Скопцов был не только отличником учебы, но и секретарем парткома. Но какая-то «червоточинка» в гениальном парне была, иначе как объяснить то, что когда его сводный неблагополучный брат Сергей Тураев предложил обокрасть дачу, Валерий согласился. Взломщиков быстро поймали, но на первый раз простили. Скопцова даже не отчислили из института, как это было принято в те времена. Безнаказанность породила следующее преступление — братья угнали автомобиль, чтобы покатать девушек и опять попали в руки милиции. Скопцов тогда взял всю вину на себя, рассчитывая, что ему, как лучшему студенту и комсомольскому активисту, ничего не будет.

Валерий ошибался — следователи разглядели в нем какие-то странности и направили на обследование в институт Сербского. Оттуда Скопцов вышел с диагнозом шизофрения, который ставил крест на его карьере нейрохирурга. Из меда его отчислили, но Скопцов не отказался от учебы и поступил в культпросветучилище, которое закончил с отличием. Это открыло талантливому парню путь в Ленинградский институт культуры, который закончили многие советские звезды, например, Валерий Леонтьев.

Но диагноз шизофрения, спутник многих гениев, вносил свои коррективы в жизнь отличника и комсомольца. Скопцов неожиданно стал горячо верующим и увлекся… пением православных псалмов. Чтобы заполучить тематическую литературу по своему новому хобби, Валерий вместе с братом обокрали закрытый фонд библиотеки. Там они разжились несколькими старинными церковными книгами, в том числе уникальным напрестольным евангелием.

© Брат Скопцова Сергей Тураев

Результат был предсказуемым — арест, суд и 7 лет колонии. Разумеется, на институте культуры тоже был поставлен жирный крест. Но Скопцов не пропал в тюрьме со своими талантами — он отточил до совершенства свое мастерство гравера и прямо за решеткой наладил выпуск фальшивых штампов и печатей. На волю он вышел востребованным в криминальных кругах мастером подделок, способным играючи изменить данные в паспорте или любом удостоверении.

После отсидки Скопцов и Тураев подались в Белорусскую ССР, где в одном из совхозов заняли пустующий дом и начали промышлять изготовлением кладбищенских оград. Бизнес не приносил особых доходов, поэтому братья ограбили совхозную кассу, разрезав сейф автогеном. Их добычей стали смешные 168 рублей 32 копейки. Огорченные «медвежатники» забрали из конторы пишущую машинку и марки взносов ДОСААФ и покинули гостеприимное село.

Вскоре Тураева арестовали и посадили на 8 лет, а Скопцов, попавший во всесоюзный розыск, растворился на просторах необъятной страны. Валерий направился в Ленинград, где выменял на водку у бомжа паспорт, который легко изменил для своих нужд. Так Валерий Николаевич Скопцов исчез, а появился Евгений Борисович Спиридонов. Позднее преступник менял документы еще 13 раз.

Следуя своей тяге к учебе, Валерий поступает в Ленинградский институт пчеловодства, который, разумеется, заканчивает с отличием. Подрабатывает студент гравером и художником оформителем, что позволяет ему не нуждаться в средствах. Тем не менее Скопцов продолжает криминальную деятельность — угоняет автомобили и, подделав документы, их перепродает.

© Валерий Скопцов в начале 90-х

В 1993 году он едва не попался. Когда Скопцов ехал на украденной из чужого гаража машине через Смоленскую область, его остановил патруль ГАИ. Документы на краденую технику еще не были готовы, поэтому Валерия быстро разоблачили. Спасло Скопцова то, что милиционеры оказались нечистыми на руку. Преступник легко договорился с ними, отдав им «Жигули» и все наличные деньги, после чего его отпустили восвояси.

© Баян-пулемет, изготовленный Скопцовым

Вскоре милиционеры поняли, что упустили не простого гаражного воришку — в салоне машины они обнаружили фальшивые бланки для документов, инструменты для их изготовления и удивительное приспособление — баян-пулемет, который Скопцов изготовил по собственным чертежам и не успел еще испробовать в деле. Сегодня удивительное оружие можно увидеть в музее МВД, рядом с автоматами, изготовленными братьями Толстопятовыми из «банды Фантомасов».

Скопцов, меняя место жительства и работу, полностью изменял свои паспортные данные, что позволяло ему избегать ареста. Очень скоро он почувствовал полную безнаказанность и стал совершать страшные преступления. В феврале 1995 года в селе Жучки Смоленской области, он изнасиловал 11-летнюю селянку, заманив ее в съемный дом. К счастью, ребенку удалось сбежать от Скопцова, пока тот разогревал автомобиль, чтобы отвезти девочку в лес и убить.

После этого случая Валерию снова пришлось заметать следы. Преступник обосновался в Орловской области, где быстро нашел себе подельника — местного сторожа Михаила Карпухина. Вместе с ним Скопцов выходил на трассу Орел-Брянск и искал остановившиеся на обочине автомобили. Обнаружив водителя, решившего передохнуть, или влюбленную пару, Скопцов и Карпухин безжалостно расстреливали их из обрезов и прятали тела в лесу. Автомобили, подделав документы, Скопцов сбывал на авторынке.

Со временем Скопцов приобрел комфортабельный вагончик в дачном кооперативе и оборудовал его под мастерскую гравера. Изготавливая печати и паспорта, злоумышленник постоянно пересекался с представителями криминального мира и однажды его пригласили в одну из местных банд.

Главарь ОПГ, известный как Сан Саныч, не долго баловал Скопцова деньгами — очень скоро гравера избили и поставили перед фактом, что теперь он будет работать за еду. Но злоумышленники не знали с кем связались — под предлогом выпить «мировую» Валерий пригласил троих членов банды в свой вагончик, где безжалостно расстрелял из самодельного четырехствольного обреза. Сразу же после этого, Скопцов отправился в Брянск к супруге убитого им главаря Светлане. Он пришел к женщине с бутылкой водки и та, зная его как члена банды, без опасений села с ним за стол. Вскоре к ним присоединилась еще одна женщина — подруга Светланы Людмила. Но Валерий не планировал долгих посиделок — он убил женщин и тщательно обыскал квартиру, разыскивая деньги. Ничего ценного в квартире он не нашел и был вынужден бежать с несколькими ювелирными украшениями.

© Фото Скопцова из уголовного дела

Вернувшись в свой дачный поселок, Скопцов отдал золотой перстень и часы, снятые с убитых женщин, двум местным наркоманам и те помогли ему сжечь три трупа из вагончика. С одним из помощников, наркоманом Шариповым, Валерий подружился и тот стал его подельником.

Вместе они совершили еще два убийства, причем одной из жертв стал сотрудник милиции. Но скоро Шарипов попался в руки правоохранителям в Брянске и рассказал им о своем друге, которого знал как Виталия Пилипенко. Благодаря составленному фотороботу, удалось выяснить что это тот самый Валерий Скопцов, уже семь лет разыскиваемый милицией. Тем временем Скопцов сделал новые документы на имя Олега Порфирьева, в том числе и диплом о педагогическом образовании. Он поселился в поселке Залегощь в Орловской области, где устроился в местную школу учителем пения и рисования. Директор, коллеги и ученики не могли нарадоваться новому педагогу — балагуру, добряку и интеллектуалу. Но вскоре кто-то из учеников увидел портрет Скопцова по телевизору с подписью «Внимание, розыск!» Арестовали убийцу прямо на уроке.

Иллюстрации Скопцова к показаниям

Скопцов охотно давал показания и активно помогал следствию, раскрывая эпизоды, которые милиция с ним не связывала. Он признался в совершении 9 убийств, хотя некоторые считают, что жертв могло быть и больше. Орловский областной суд приговорил его к смертной казни, но мораторий спас Валерия от расстрела и он оказался в колонии для пожизненно заключенных «Черный дельфин» в Соль-Илецке под Оренбургом.

© Скопцов в «Черном дельфине»

В заключении Скопцов не унывал — писал стихи и прозу, рисовал пейзажи и, по мнению сотрудников колонии, совершенно не раскаивался в совершенных злодеяниях. Умер «сумрачный гений» Скопцов в своей камере в 2004 году от сердечного приступа в возрасте 52 года.