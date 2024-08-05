Почему все чаще можно увидеть радугу в небе

Радуги в Москве стали появляться всё чаще. В чём причина
Жители Москвы и Подмосковья стали замечать, что в последнее время радуга с неба буквально не сходит. Оказывается, этому есть объяснение, и ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев рассказал, почему на радугу можно полюбоваться из любого уголка области.
Что случилось
Жители Московской области и Москвы всё чаще делятся в соцсетях снимками с радугой в небе, и это не простая случайность. По словам главного научного сотрудника Института физики атмосферы имени Обухова РАН, ведущего научного сотрудника физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексея Елисеева, в дальнейшем радуг будет только больше.
Почему радуг так много
Как специалист объяснил АГН «Москва», из-за глобального потепления в Москве всё чаще случаются ливневые дожди, после которых и появляется радуга.
И к дождям москвичам стоит привыкнуть: в августе предсказывают всего три ясных дня, а всё остальное время столицу будет заливать. Подробнее о погоде в Москве на конец лета можно узнать здесь.