Почему все чаще можно увидеть радугу в небе

Жители Москвы и Подмосковья стали замечать, что в последнее время радуга с неба буквально не сходит. Оказывается, этому есть объяснение, и ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев рассказал, почему на радугу можно полюбоваться из любого уголка области.

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Что случилось

Жители Московской области и Москвы всё чаще делятся в соцсетях снимками с радугой в небе, и это не простая случайность. По словам главного научного сотрудника Института физики атмосферы имени Обухова РАН, ведущего научного сотрудника физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексея Елисеева, в дальнейшем радуг будет только больше.

Почему радуг так много

Как специалист объяснил АГН «Москва», из-за глобального потепления в Москве всё чаще случаются ливневые дожди, после которых и появляется радуга.

И к дождям москвичам стоит привыкнуть: в августе предсказывают всего три ясных дня, а всё остальное время столицу будет заливать. Подробнее о погоде в Москве на конец лета можно узнать здесь.