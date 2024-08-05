Отбор в КГБ: у кого не было шансов стать чекистом

В ряды советских спецслужб было не так просто попасть. Здоровье, прошлое, внешность – всё это играло особую роль при отборе кандидатов.

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Согласно закону СССР «О советской милиции», на службу брали граждан СССР, которые по состоянию здоровья способны были выполнять возложенные на них обязанности. После установления советской власти правоохранителями могли стать люди, больные туберкулёзом, сифилисом и прочими опасными заболеваниями. Во время Великой Отечественной войны, когда мужчин не хватало, в органах оказывались инвалиды.

Позже требования к состоянию здоровья ужесточились. В приказе от 25 мая 1988 года «Об утверждении положений о военно-врачебной экспертизе и медицинском освидетельствовании в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД СССР» говорится, что непригодными считались кандидаты с врождёнными аномалиями, физическим инфантилизмом – недоразвитостью мышечной системы, узкой грудной клеткой, весом тела меньше 45 кг и ростом ниже 150 см – рубцами, препятствовавшими ношению обмундирования, искривленными, укороченными или отсутствовавшими конечностями.

Кроме того, не брали в спецслужбы людей с заиканием и косноязычием, дефектами челюстно-лицевой области, гнездной плешивостью и витилиго. Граждане, у которых отсутствовали 10 и более зубов также не могли мечтать о работе в органах.

В КГБ особое внимание обращали на внешность претендентов. КГБшник должен был быть обычным человеком, без особых примет, бросавшихся в глаза.

Олег Кривопалов, автор книги «Записки советского офицера», утверждал, что в спецслужбы не допускались евреи, крымские татары, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, греки, немцы, корейцы и финны. Объяснялось это не внешностью, а неблагонадёжностью представителей этих народов.

Ранее в инструкции «Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР» 1938 года было написано о том, что в НКВД не допускали людей с нервными тиками, судорогами лица, косоглазием, торчащими вперёд зубами, большими родимыми пятнами. К нежелательным кандидатам относились обладатели волчьей пасти, заячьей губы, лишних пальцев, слишком большой или слишком маленькой головы, аномалий половых органов, густого волосяного покрова на теле.

Безупречное прошлое – обязательный критерий для всех, кто хотел стать милиционером или КГБшником. Ещё с 1923 года кандидаты были обязаны предоставить документ о несудимости, чтобы начать служить в органах. Предпочтение отдавалось представителям рабочего класса, а также людям с навыками работы юридического характера, стажем работы в советских учреждениях. Кроме того, служба в армии была важным требованием к кандидатам.

Чтобы стать милиционером, необходимо было предоставить две партийные рекомендации. В КГБ долго не брали беспартийных.