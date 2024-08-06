Как порнозвезда 90-х сделала крутую карьеру в IT-бизнесе

В 1995 году вышел порнофильм «Самый большой гэнгбенг в мире». Главной героиней ленты стала 22-летняя дебютантка взрослого кино Аннабель Чонг, которая в течение 10 часов занималась сексом с 70 мужчинами. Картина была сделана в формате телешоу, а в роли ведущего выступил легендарный Рон Джереми, то самый, которому сейчас грозит несколько столетий тюрьмы за изнасилования.

Исполнительница главной роли в этом скучном по современным меркам порнофильме мгновенно стала известной и быстро сделала карьеру. Чонг вообще всегда быстро достигает высот в профессиональной деятельности, причем в любой. Не верите?

Как правило, актрисы пикантного жанра, завершив карьеру, начинают заниматься продюсерской деятельностью в своей же отрасли или, на худой конец, основывают благотворительный фонд и превращаются в общественных деятельниц и защитниц пингвинов, ледников Арктики или детей. Аннабель Чонг была оригинальна — она ушла в IT и стала программистом в одной из крупных калифорнийских компаний.

Аннабель Чонг — это звучный псевдоним, который взяла себе специально для съемок в порно юная Грейс Куэк, родившаяся в Сингапуре, в семье учителей. Никто не мог даже подумать, что отличница и участница школьных олимпиад по рисованию станет звездой гэнгбенга.

В 1994 году Грейс с благословения родителей отправилась в США, где поступила в Университет Южной Калифорнии. Девушка хотела стать искусствоведом и грызла гранит науки на факультете изобразительных искусств. Но как часто бывает в таких случаях, корабль мечты разбился о скалы жизненной прозы — юная студентка из далекого Сингапура начала испытывать дефицит средств.

Родители, с их зарплатой школьных учителей, ничем не могли помочь дочери и студентка начала подрабатывать стриптизершей в местных клубах. Там ее и заметили деятели порноиндустрии, превратившие Грейс Куэк в звезду взрослого кино Аннабель Чонг менее чем за год.

«Самый большой гэнгбенг в мире» стал наиболее популярным порнофильмом 1995 года и разошелся по всему миру миллионными тиражами на VHS и DVD. Очень скоро о новой работе своей дочери узнали старики-родители и друзья в Сингапуре — звучный псевдоним не помог. Но Аннабель Чонг уже было все равно — у нее просили автографы на улице, ее пригласил на свое шоу Джерри Спрингер, а журнал Esquire назвал «антигероем года».

В 1999 году о Чонг сняли документальный фильм, а в 2007 году свет увидела театральная постановка, посвященная ее жизни. В 2008 году сам Чак Паланик написал один из самых известных своих романов «Снафф», героине которого не давали покоя лавры Аннабель Чонг. Но триумф порнодивы проходил мимо нее — звезда исчезла также внезапно, как и появилась.

В 2020 году журналисты издания Vice вспомнили о Чонг и отыскали бывшую любимицу миллионов, чтобы взять у нее интервью. К своему огромному удивлению они узнали, что последние 25 лет Грейс Куэк времени не теряла и активно зарабатывала на совершенно другом поприще. Звезда «Самого большого гэнгбенга в мире» стала программистом и довольно успешным.

Грейс рассказала представителям прессы о том, что не выдержала испытание известностью. Девушкой восхищались далеко не все — на ее родине, в консервативном Сингапуре, нашлось немало недоброжелателей, которые присылали в местные газеты письма с угрозами и проклятиями. Аннабель даже сравнивали с Гитлером и называли позором нации, а бедные родители девушки стали объектом травли со стороны соседей и совсем незнакомых людей.

Испуганная ажиотажем, возникшим вокруг ее персоны, Грейс решила свернуть свою деятельность на поприще съемок во взрослом кино и вернулась в стриптиз-шоу. Кроме этого, под своим псевдонимом, актриса активно продавала мерч и диски с тем самым порнофильмом. Денег стало меньше, но жилось Грейс гораздо спокойнее.

В поисках дополнительных доходов девушка начала интересоваться разработкой сайтов и для этого освоила программирование. Она создала свой интернет-магазин, торговавший футболками, постерами и прочими мелочами, с изображениями Аннабель Чонг. Позднее владельцы стриптиз-клуба Crazy Horse, в котором работала девушка, попросили ее вести официальный сайт заведения.

А стать профессиональным программистом Грейс Куэк помог случай, который можно назвать комедийным. Иногда бывшая порнозвезда подрабатывала БДСМ, шлепая клиентов или давая им отшлепать себя. Одним из ее гостей оказался айтишник, предложивший особую эротическую игру. Мужчина должен был изображать строгого руководителя IT-компании, а Грейс — его подчиненную. Девушка получала от шефа задание, но выполнить его не могла, за что он срывал с нее одежду и вдохновенно шлепал по аппетитному заду. Но оказалось, что порка неактуальна, так как «сотрудница» легко справлялась с самыми сложными задачами программирования.

В интервью Vice Грейс со смехом сказала:

«Это была моя лучшая почасовая ставка за всю жизнь. Ни до ни после мне не платили по 800 долларов в час за написание кода».



Знакомство с чудаком-программистом перевернуло жизнь Куэк — она поверила в свои силы и все свободное время стала посвящать учебе и программированию. Сейчас у Грейс в жизни все просто замечательно — она начала заниматься любимым делом и хорошо зарабатывать.

Последний опыт работы в порноиндустрии у Куэк был в 2003 году, когда она сняла свою порноверсию фильма «Нейромансер» Уильяма Гибсона, выступив как продюсер и режиссер. Что касается работы на новом поприще, то Грейс пришлось нелегко. Она работала в команде, где ни для кого не была секретом ее прошлая жизнь и поэтому коллеги подтрунивали над ней. Все усугублялось еще и тем, что в своей команде она была единственной женщиной. Парни в офисе называли Грейс «королевой кода», но оскорбительных шуток себе не позволяли.

Грейс Куэк уволилась из своей компании летом 2020 года, из-за пандемии, но сразу же была приглашена на должность фронтенд-разработчика в крупную развлекательную компанию. Конечно же, там тоже знали кого берут на работу, но профессиональные и человеческие качества в IT ценятся выше репутации.

Однажды авторы пьесы про Аннабель Чонг спросили ее мнение о том, каким бы она хотела видеть ее продолжение. На это женщина спокойно ответила — «Делайте с Аннабель Чонг все, что вам угодно, этот человек давно мертв».