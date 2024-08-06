Странные и смешные советы про секс из советских журналов

В СССР, как мы все помним (или знаем из книг), секса не было. Поэтому не было и контрацепции, и просвещения на эту исключительно важную тему тоже не предполагалось. Давайте посмотрим на советы про секс и отношения в журналах, которые читали наши мамы и бабушки — и узнаем, что думает по этому поводу сексолог.

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Письмо в редакцию

Предлагалось писать письма в редакцию с вопросами о сексуальной жизни и надеяться на ответ.

«В целом инициатива прекрасная — примерно так же работают и современные просветители — например, врачи-блогеры. Человек пишет о своей проблеме (или записывает сообщение) и получает ответ. Вроде бы все рады. Другое дело, что, когда тема секса замалчивается, то и проблемы выносятся надуманные и советы „беззубые“, то есть откровенного разговора не получится», — объясняет сексолог Ольга Василенко.



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Чтение до секса

Советовали читать стихи или прозаические произведения перед интимной близостью для романтической атмосферы.

«Кстати, неплохой совет, который подойдет и нам. За час до близости отложить телефоны с соцсетями, выключить телевизор и отправить детей пораньше спать, чтобы читать друг другу вслух. Так и циркадные ритмы наладятся, и эмоциональная близость восстановится», — замечает Ольга.



Физзарядка

Делать утреннюю зарядку вместе, чтобы укрепить отношения и подготовить тело.

«Против этой логики тоже нечего сказать. Совместные занятия спортом действительно гармонизируют отношения, да и пробовать новые интересные позы станет проще чисто физически. Особенно, если вы вместе займетесь йогой или там пилатесом», — уверяет Ольга.



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Походы в баню

Регулярно ходить вместе в баню, чтобы «раскрепоститься». По словам Ольги, «это тоже дельный совет. Сидя в парилке можно поговорить о важном и сокровенном, поделиться сомнениями и заботами, узнать заново чувственные стороны партнера и свои собственные. В общем, идите в баню, не пожалеете!»

Специальные журналы

Советовали использовать специальные журналы по физиологии и анатомии для изучения тела партнера (другой вопрос, где и как бы советский человек их искал и находил).

«Давайте тут вспомним мем последних лет о том, как сложно мужчине найти женский клитор. То есть со времен наших бабушек ничего особо не поменялось: иногда действительно нужно просто открыть медицинское руководство и узнать все об анатомии человека. Впрочем, нам явно повезло больше: не нужно краснеть и просить книжку в библиотеке у сурового сотрудника, достаточно просто открыть интернет», — подытоживает Ольга.

