Домохозяйка из Китая 10 лет писала в «Википедии» вымышленную историю Руси

Сколько раз можно говорить о том, что не все, что пишут в интернете — правда. Касается это и «Википедии», где каждый может размещать все что угодно. Обычная китайская домохозяйка 10 лет развлекалась, описывая в интернет-энциклопедии несуществующие события из российской истории. Она разместила более 200 статей в китайской версии вики и никто не замечал подвоха.

В основе фантастической летописи лежит противостояние Московского и Тверского княжеств. Два средневековых государства 200 лет сражались за право владеть Кашинским серебряным рудником. История «вселенной» начинается в 13 веке и заканчивается в начале 18. В историях, сочиненных женщиной, причудливо переплелись реальные и вымышленные исторические события и персоны.

Великое кашинское противостояние

За 10 лет, пока статьи находились в «Википедии», их успели растащить по множествам источников. На них ссылаются тысячи других статей, авторы которых не заметили подлога. Мистификацию совершенно случайно раскрыл китайский писатель-фантаст Ифань. Мужчина искал вдохновение для нового романа в жанре фэнтези в энциклопедии и зацепился за войну москвичей и тверчан.

Его привлекла история о богатом серебряном руднике в городе Кашине. В одной из статей был рассказ о том, что месторождение ценного металла было открыто на территории Тверского княжества в 13 веке. Рудник был богатейшим в мире и исправно снабжал княжество серебром. Разрабатывали его в период расцвета княжества 30 тыс. рабов и 10 тыс. вольнонаемных работников.

© Так выглядела статья о «московско-тверской войне»

Рудник был жизненно важным для тверских князей. При этом он вызывал жгучую зависть у правителей Московского княжества, которые спали и видели, как он переходит в их владение. Соседи атаковали Тверское княжество много раз с 1305 по 1485 год. Войны были продолжительными и кровопролитными, так как хозяева ни в какую не хотели расставаться с ресурсами.

Закончилось все победой московских князей, захвативших Тверь и ее земли. После этого серебро добывали в Кашинском руднике захватчики, вплоть до 18 века. Российская империя, как правопреемник Великого княжества Московского, извлекало сотни тонн серебра из шахты, пока ее ресурс не истощился. Когда месторождение перестало снабжать Россию серебром, его забросили.

© Статьи иллюстрировались такими вот картами

Разоблачение мистификации

Ифань, не слишком хорошо знакомый с историей России, увлекся Кашинским рудником и событиями вокруг него. Он начал искать другие статьи и вскоре узнал много интересного о войнах за владение рудника. Придворные интриги, дипломатические ходы и кровопролитные сражения затянули писателя в пучину исторической ахинеи. В этом нет ничего удивительного, ведь автор умело излагал материал сухим энциклопедическим языком, ссылался на источники и прилагал иллюстрации.

Когда Ифань начал считать себя настоящим знатоком средневековой истории Руси, он начал замечать странности. Попытки найти упоминания о кашинских событиях в русскоязычной версии «Википедии» не увенчались успехом. Еще больше подозрений возникло после того, как мужчина перешел по одной из ссылок. Она вела почему-то на статью о добыче полезных ископаемых в 21 веке.

Тогда любознательный Ифань отложил изучение «Википедии» и обратился к книгам по истории. К своему великому удивлению, он обнаружил, что никакого Кашинского рудника никогда не существовало. Разоблачив обман, он создал тему на китайской платформе вопросов и ответов Zhihu. Там писатель изложил суть своего открытия:

«Посты в китайской „Википедии“ более подробны, чем в английской или российской. Персонажи, которых нет в английской или русской „Википедии“, повсюду встречаются в китайской. Они смешиваются с реальными историческими личностями так, что их невозможно различить. Даже московско-тверская война вращается вокруг несуществующего кашинского рудника».

Следствие ведет «Википедия»

Пост Ифаня наделал немало шума в среде любителей истории. Поэтому вскоре за расследования этого случая взялась сама «Википедия». Было установлено, что статьи о Кашинском руднике начали появляться в 2010 году. Некто писал с 4 разных аккаунтов, каждый из которых удостоверял реальность другого. Все они тут же были заблокированы.

Также эксперты установили, что по этой теме написаны 206 статей, в которых насчитывается несколько миллионов слов. Кроме этого, неизвестный автор не стеснялся вносить правки в чужие статьи, чтобы органично списать свою вымышленную историю в реальность. Подробности расследования освещались в соцсетях. За случаем следили сотни тысяч пользователей, которые прозвали анонимного автора «китайским Борхесом».

Вскоре обнаружили и автора альтернативной российской истории. Это была женщина по имени Чжэмао. Ее профили в соцсетях оказались удаленными, но кое-что удалось выяснить. Автор была дочерью китайского дипломата и много лет провела в России. Она получила степень по российской истории в университете и даже вышла замуж за россиянина.

В 2010 году женщина начала править «Википедию». Кашинская история была не первой ее работой. До этого она обогатила вымышленными фактами вполне серьезную статью. Там шла речь о коррупционере из династии Цинь, которого звали Хэшэнь. В 2012 году Чжэмао увлеклась историей России и отредактировала китайский текст об императоре Александре I. История рудника появилась примерно в это же время и начала обрастать событиями и личностями.

Извинения автора

Очевидно, что у Чжэмао проснулась совесть. Женщина сама объявилась в соцсетях и извинилась перед всеми, кого обманула. Она призналась, что у нее нет отца-дипломата и вообще в России она никогда не бывала. Чжэмао — обычная домохозяйка со средним образованием. Она начала писать статьи от скуки и ей приходилось множить ложь, чтобы быть убедительной. Пробелы и несостыковки в своей истории, женщина «затыкала» новыми статьями и правками.

Принося извинения, Чжэмао написала:

«Неприятности, которые я создала, трудно восполнить, поэтому, возможно, моя блокировка — единственный выход. Моих нынешних знаний недостаточно, чтобы зарабатывать на жизнь, поэтому в будущем я буду учиться ремеслу, работать честно и больше не заниматься подобными сомнительными вещами».

Извинения женщины приняли не все. Некоторые считают, что своим поступком она дискредитировала «Википедию», которой доверяют миллионы. Но большинство пользователей восхитились талантом Чжэмао. В сети появилось даже мнение, что ей не нужно останавливаться и стоит написать книгу.

Что касается эпичной истории борьбы за Кашинский рудник, к 17 июня 2022 года все статьи на эту тему были удалены из «Википедии».