В 38 пора на пенсию: женщина поселилась в доме для престарелых после выгорания

Женщина из Китая по фамилии Янг поселилась в доме престарелых в 38 лет. Об этом пишет Must Share News.

© Lenta.ru

Женщина стала известна после того, как начала выкладывать видеоролики о «медленной жизни» в доме престарелых. Как оказалось, Янг раньше работала сценаристом в Пекине, но выгорела из-за постоянных переработок. Выгорание оказалось настолько опасным, что женщину госпитализировали с нервным истощением, она провела в больнице месяц.

После выписки Янг поняла, что ей нужно место для того, чтобы восстановиться и отдохнуть — недорогое, просторное и с большим количеством опций для досуга. Рассмотрев все варианты, она остановилась на доме престарелых и переехала туда. Стоимость комнаты в таком заведении в Китае составляет от 1,3 тысячи до 2,2 тысячи юаней (от 15,5 до 26,3 тысячи рублей) в месяц.

Прожив в доме для престарелых три месяца, Янг сравнивала его с просторной квартирой со множеством дополнительных преимуществ. Кроме того, жизнь с пожилыми людьми положительно повлияла на самочувствие женщины и зарядила ее оптимизмом. Наблюдая за 74-летней соседкой, которая ведет активный образ жизни, занимается садоводством, играет в теннис и поет в хоре, Янг по-настоящему вдохновилась. А другая новая знакомая женщины, которой 87-лет, недавно организовала для друзей поездку в Россию.

Ранее сообщалось, что 92-летняя женщина из Китая, страдающая болезнью Альцеймера, перелезла через двухметровый забор и сбежала из дома престарелых. Вскоре ее нашли на соседней улице.