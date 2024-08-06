Что не так с людьми с нулевым резус-фактором

«Rh» — одна из подгрупп определения крови, признаваемых Международным обществом трансфузиологов. Она имеет два стандартных показателя — положительный и отрицательный. При этом на планете проживает несколько десятков человек, у которых резус-фактора просто нет.

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Изначально систему резус-фактора крови мировая медицина не признавала. Всё изменилось после того, как в 1939 году американские иммуногематологи Филип Левин и Руфус Стетсон смогли документально доказать, что при переливании крови несовпадение данной подгруппы у донора и реципиента приводит к смерти последнего.

А в 1961 году сотрудники Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения зарегистрировали уникальный случай. У местной жительницы (представительницы коренного населения материка) при проведении исследования специалисты не смогли определить резус-фактор. На поверхности эритроцитов не было обнаружено ни одного антигена. Тогда кровь аборигенки записали, как имеющую нулевой резус-фактор.

Изначально этой особенности не придали большого значения, так как коренные австралийцы на генетическом уровне всё же существенно отличаются от представителей других рас. Существовала гипотеза, согласно которой нулевой резус-фактор мог стать характерной чертой австралоидов.

Но к началу XXI века были зарегистрированы случаи нулевого резус-фактора и у американцев, и у европейцев, и у азиатов. Таким образом, гипотеза учёных не подтвердилась.

Удалось установить, что пациент с «нулевой» кровью может стать донором для людей с совпадающей с ним группой. При этом совершенно неважно, с каким резус-фактором, положительным или отрицательным, будет реципиент. Правда, на данный момент неясно, какая кровь в экстренной ситуации спасёт самого донора.

По мнению ряда экспертов, фенотип резус-ноль люди получают либо по наследству, либо в результате неожиданных и случайных мутаций, о механизме развития которых современной науке ничего неизвестно.

Пока что землян с нулевым резус-фактором в мире немного — не более 50 человек. Однако, у гематологов есть все основания полагать, что их число в ближайшем будущем вырастет. Вероятно, процесс мутации будет проходить более интенсивно, что позволит за ним сначала наблюдать, а потом и контролировать. Следовательно, всего через пару десятилетий нынешняя система подгрупп определения крови может стать неактуальной.