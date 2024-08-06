Операция Z: как «сталинские соколы» учили японских летчиков

В 30-х годах прошлого столетия японских инженеров-конструкторов рассматривали только как создателей «реплик» – мол, ничего своего они предложить не могут. Миф об этом пришлось развеять советским авиаторам. Кстати, именно благодаря «сталинским соколам» японцы и научились применять тактику камикадзе.

© Русская семерка

На чужой земле

Советским лётчикам пришлось противостоять японцам во время Второй японо-китайской войны. Китайский революционер Чан Кайши обратился за помощью к СССР, а Иосиф Сталин согласился, объявив операцию Z. Так страна в очередной ввязалась в чужой военный конфликт.

В Китай вынуждены были отправиться лётчики без боевого опыта, так как их квалифицированные товарищи в это время отстаивали «прокоммунистические идеи» в Испании. Но проблема возникла ещё и с транспортировкой. Из аэродрома в Алма-Ате пилотам пришлось лететь через Гималаи на предельных высотах, без промежуточных аэродромов, без карт и в открытых кабинах. Не удивительно, что до пункта назначения в Китае долетал только каждый второй летательный аппарат советской стороны. К этому времени японцы уже успели закрепить в небе над Нанкином.

Впрочем, японские А5М серьёзно уступали советским И-16 в точности оружия и весе секундного залпа. Так что добиться перелома в конфликте большого труда не составило. К тому же «сталинские соколы» продемонстрировали чудеса обучения – они как губки впитывали не только теоретические, но и практические знания, после чего даже отказались следовать принятой в СССР стратегии ведения воздушного боя, заменив её на более продуктивную.

Дурной пример заразителен

Уже к концу 1937 года советские ВВС взяли воздушное господство над Нанкином. Японцы отвели свою авиацию подальше от линии фронта. Весной 1938 году была опробована новая тактика – таран. Первый такой приём применил самолёт старшего лейтенанта Шустера в воздушном бою 29 апреля над Уханью. При лобовой атаке он не свернул и столкнулся в воздухе с А5М. Погибли оба лётчика.

Данным поведением пилота заинтересовался Такидзиро Ониси, будущий разработчик авианалёта на Перл-Харбор, а в то время командующий авиацией на авианосце «Хосё». Позже он даже стал автором книги «Боевая этика императорского военно-морского флота», в которой рассматривал готовность подчинённых выполнить задание даже ценой собственной жизни.

Именно с его подачи в 1944 году была сформирована первая эскадрилья лётчиков-самоубийц. В историю же Ониси вошёл как «отец камикадзе».

Главным самолётом для смертников стал устарелый А5М, а в Стране восходящего солнца активно заработала пропагандистская кампания – все мальчишки Японии стали мечтать героически погибнуть и, по обычаю воинов-самураев, оставить на прощание короткие стихи «дзисей».

В 1944-1945 годах в атаках камикадзе погибли 2525 морских и 1388 армейских лётчиков. Но командование такие потери смущали мало. Вдохновлённые идеями Ониси, они искренне верили – цель оправдывает средства.