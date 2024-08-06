К чему привела дружба Алексея Стаханова и Василия Сталина

Алексей Стаханов и Василий Сталин были закадычными друзьями. Шахтёр и сын Иосифа Виссарионовича часто развлекались вдвоём в Москве.

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Соседи

Стаханов стал известен всему Союзу после того, как в 1935 году вместе со своими коллегами перевыполнил норму по добыче угля. Уже через год шахтёр переехал в Москву и поступил в Промышленную Академию. В то время за успехами Алексея Григорьевича следил лично отец народов. Сталин даже переписывался с шахтёром. Ударнику труда выделили личный автомобиль и поселили в доме на Набережной – там же обитали высшие партийные чиновники.

В этом же месте располагалась квартира Василия Сталина. Сын диктатора в конце 1930-х годов окончил школу, после чего поступил в Качинскую военную авиационную школу. В 1940 году Сталин-младший отправился служить в истребительный полк Московского военного округа. Более того, Василий Иосифович поступил в Военно-воздушную академию.

Собутыльники

Несмотря на разницу в возрасте в 15 лет, Алексей и Василий поладили. Биограф Олег Смыслов в книге «Защитники русского неба. От Нестерова до Гагарина» пишет о том, что шахтёра и сына вождя объединила любовь к алкоголю. Стаханов начал спиваться после свалившейся на него славы, а Василий стал пробовать спиртное ещё в подростковом возрасте.

Стаханов вспоминал, как однажды он вместе со Сталиным-младшим пришёл в ресторан «Метрополь». Там они устроили пьяный дебош: разбили дорогое зеркало, ловили в аквариуме рыбок; затем приятели сломали стахановский автомобиль ГАЗ М-1.

Всему виной – алкоголь

Однако в конце 1940-х годов после второго развода Василий Иосифович оставил квартиру в доме на Набережной и переехал в особняк на Гоголевском бульваре. Он продолжал злоупотреблять спиртным и умер в 1962 году от отравления алкоголем.

В 1957 году Стаханова перевели обратно на Донбасс. Как и его московский товарищ, шахтёр страшно пил и в итоге оказался в психиатрической больнице. Он скончался в 1977 году, когда поскользнулся и ударился о край стола.