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«Я был 12 часов мужчиной, а 12 часов женщиной». Владимир Винокур — о ролях, беременной жене и собственной наглости

76-летний Владимир Винокур — пародист, актер, певец, юморист, один из главных символов советского развлекательного телевидения. Кто помнит — подтвердит: в одиночку или дуэтом со своим давним другом Львом Лещенко Винокур был обязательным участником всех юмористических программ и государственных концертов. В интервью «Мосленте» Владимир Натанович рассказал о том, как он покорял Москву, обидел Вахтанга Кикабидзе, предпочел Юдашкина Зайцеву, изображал трансвестита, и многом другом. Ниже — его монолог.

Как Владимир Винокур покорял Москву
© ТАСС

О русских, войне и Марке Бернесе

Однажды, в 1962-м, великий советский певец и актер Марк Бернес был на гастролях в моем родном Курске. И пришел в гости к нашему соседу, с которым когда-то вместе учился в Харькове и с тех пор дружил. Сосед знал, что я пою, и попросил Бернеса меня послушать. Мне было тогда 14 лет…

Я начал петь «Хотят ли русские войны», но Марк Бернес остановил мое исполнение песни после первого же куплета: «Чего же ты, мальчик, так орешь? — спросил он. — Подумай, о чем поешь, о чем спрашиваешь». Потом с этой песней, но уже с учетом замечаний Бернеса я победил на конкурсе в «Артеке».

О медали и Юрии Гагарине

Однажды там же, в «Артеке», я был капитаном волейбольной команды, и мы победили на турнире. Медаль мне вручал сам Юрий Гагарин!

У меня есть фотография, на которой Юрий Алексеевич сидит на этом соревновании.

Со спортом я дружу по сей день. Болею и за волейболистов, и за футболистов.

© Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

О стройке, Леониде Якубовиче и обиженном Кикабидзе

Однажды я решил поучаствовать в конкурсе молодых исполнителей, проходившем в Москве. Родители в валютном магазине «Березка» купили мне специально для этого модный велюровый костюмчик.

В Москве у меня был знакомый — Ленька Якубович. К нему-то я — с чемоданчиком, прямо с вокзала — и приехал на стройку. Якубович тогда работал инженером или прорабом. Прямо на стройке мы репетировали мой номер для конкурса. Ленька посоветовал выступать с пародиями — вроде они у меня получались. Добрые люди отговаривали: считалось, что передразнивать уже состоявшихся артистов неприлично. Но я их не послушал и победил…

Мало кто обижался на мои пародии: все мои герои — люди умные. Но вот Вахтанг Кикабидзе все же возмутился, хоть мы и дружили. Вахтанг (царство ему небесное) сказал: «Разве мне не хватает своей популярности, что ты меня пародируешь?» Мой папа потом нас помирил.

О наглости, армии и блате

Однажды летом приехал на практику в Москву и работал сварщиком на ВДНХ. И тут один парень мне рассказал о том, что начались экзамены в ГИТИСе. Ну я и решил сходить — чисто ради любопытства. Я ж провинциал, деревенщина — интересно же! Но в итоге прошел все отборочные туры, оказавшись в списках на конкурс. Вот только аттестата о среднем образовании у меня не было, потому что после восьмого класса я пошел в техникум, который не окончил.

Я тогда был наглый: пошел в Министерство высшего образования, выпросил справку, чтобы мне разрешили поступать в ГИТИС.

Разумеется, что-то спел, станцевал. Но на первом же экзамене по русскому языку мне поставили двойку. Моя мама была учительницей русского, я знал предмет на пять баллов, но...

Я вернулся в Курск, окончил техникум. Потом снова отправился в Москву. Везде меня отвергали. Но мамина сестра знала солиста Большого театра Антона Григорьева, и тот устроил меня в ансамбль Московского военного округа. Я как заорал директору ансамбля «Хотят ли русские войны», так она и сказала: «Берем».

В ГИТИС я поступил уже после армии.

© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Владимир Винокур с супругой Тамарой и дочерью Анастасией

О стройности, Славе Зайцеве и Валентине Юдашкине

Однажды, в 1979 году, я познакомился со Славой Зайцевым. Мы с Левой Лещенко дружили с внучкой председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина и ее мужем, и она познакомила нас со Славой, который тогда обшивал всех членов Политбюро. Лева на тот момент уже был популярным артистом, а я — начинающим.

Слава постоянно ставил мне в пример Леву: вот, мол, он не полнеет, держит себя в форме и костюмы на нем сидят не так, как на мне.

Тем не менее Слава Зайцев сшил и для меня концертный костюм, в котором я даже выступал в Америке вместе с Муслимом Магомаевым.

А еще Слава, узнав о беременности моей жены Тамары, сшил для нее три платья, чтобы никто не заметил ее положение. Тамара — балерина, и ей важно было сохранить факт беременности до самого финала.

Потом я стал выступать в смокингах от Вали Юдашкина. В смокингах Юдашкина я выглядел стройнее, да и вообще он был моим близким другом.

О странной роли и важном решении

Однажды я снимался в забавном фильме «Пистолет с глушителем» вместе с Сергеем Юрским, Евгением Весником и Арменом Джигарханяном. У меня там были сразу две главные роли: мужская и женская. Я играл трансвестита Джека, а Сергей Юрский — разведчика.

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Я был 12 часов мужчиной, а 12 часов — женщиной, а Юрский — всегда мужчиной и всегда разведчиком. Мы с ним должны были по сюжету совершить побег из сумасшедшего дома в США.

Сюжет был очень закрученный, мы снимались и в России, и в Америке. Но после этого я сказал себе: «Пусть каждый занимается своим делом: Юрский снимается в кино, а Винокур выступает с пародиями».

Мне потом много раз предлагали сниматься в кино, но я всегда отказывался.

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