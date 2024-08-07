Почему воду из крана называют «мертвой»

Еще в середине прошлого века «сырая» вода из родников и колодцев считалась чистейшей. Да даже речную использовали не только в бытовых и технических целях, но и для приготовления пищи. Сейчас ситуация обратная: от «сырой» воды рекомендуют отказываться в пользу очищенной бутилированной и воды из-под крана.

Впрочем, как показывают последние исследования, это тоже не лучшее решение…

Что не так с бутилированной водой

Не так давно аналитический центр МГУ провел исследования бутилированной питьевой воды, изучив около 50 известных брендов. Девять из них были забракованы из-за высокого содержания опасных бактерий. Число вредоносных микроорганизмов в пробах превышало норму в полтора, а то и в два раза. Еще один из образцов оказался «чрезмерно чистым», то есть в нем отсутствовали не только вредные, но и полезные бактерии и микроэлементы.

Казалось бы, с оставшимися-то все в порядке? Но нет! Большинство бутилированной воды хранится и реализуется в пластиковой таре, которая также представляет опасность. В состав пластика входит бисфенол-А — вещество, отрицательно влияющее на работу репродуктивной системы, щитовидной железы и ЦНС. Остатки бисфенола были обнаружены в моче 95% участников эксперимента. К аналогичным выводам неоднократно приходили и иностранные ученые, публиковавшие результаты в профильном издании PLoS ONE.

«Очищенная» вода

«Очищенная» вода из-под крана — тоже, как говорится, не без греха. И тут все дело в самой процедуре очистки. Во-первых, вода после нее лишается не только вредных, но и полезных бактерий, становясь, в буквальном смысле «мертвой». А, во-вторых, для обеззараживания водопроводной воды часто используется хлор — крайне токсичный и опасный для человеческого организма элемент.

Как утверждает Доктор Герберт Шварц из Камберлендского колледжа в США (и с ним согласны многие его коллеги), хлор в организме способствует росту раковых клеток. Того же мнения придерживаются и эксперты «Росконтроля», согласно исследованиям которых, употребление хлорированной воды и онкологические заболевания находятся в прямой зависимости.

«Живая» вода

А вот «сырая» вода, считают ученые, полезна для организма. Потому ее и называют «живой». Иранский специалист Ферейдон Батмангхелидж считает, что многие заболевания можно вылечить именно водой. Аналогичного мнения придерживается и кандидат химических наук Олег Мосин, утверждающий в своей статье «Родниковая и ключевая вода», что природная ключевая вода доходит до организма «в своем первозданном вид», а потому не нуждается в какой-то очистке и кипячении