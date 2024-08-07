День холостяка: плюсы и минусы одинокой жизни

7 августа в мире отмечается День холостяка. Во многих странах мира в этот день принято устраивать вечеринки, на которые приглашают лучших друзей. О плюсах и минусах холостяцкой жизни рассказали в интервью MIR24 психологи, врачи и сами холостяки.

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«Холостяцкая жизнь… Как психолог могу сказать, что такой период просто необходим каждому молодому человеку, – говорит психолог, сексолог, коуч Ольга Кудрявцева. – В частности, он необходим для полной сепарации от родителей или партнеров, которые заменяли родительские фигуры, и для формирования своей личности. Настоящий переход в ментальную зрелость происходит именно в период монады: одиночества и самостоятельности. Когда ты сам решаешь, как тебе жить, что ты будешь есть и т.д. Этот этап очень важен. В этот период происходит настоящее знакомство с собой, ты начинаешь понимать, как нравится жить именно тебе, а это дает фундамент для дальнейшего развития личности. Поэтому быть какое-то время холостым и свободным, пожить одному, исследуя свои предпочтения и формируя свой вкус к жизни, это прекрасно. Проблемы начинаются там, где появляется категоричность, что теперь только так и никак иначе. Показатель зрелой личности – это принятие и свобода: я могу быть один, и мне в этом хорошо, а могу быть в отношениях, и мне в них тоже хорошо. Поэтому холостяцкая жизнь и свобода, как возможность познать себя и сформировать свой личный вкус жизни, я считаю – отлично».

Один не на время, а навсегда

Однако многие выбирают этот образ жизни не на время, а навсегда.

«Демография стран с высоким уровнем экономики стремительно падает, – говорит практикующий психолог, бизнес-коммуникатор Ия Ким. – Одна из причин: выбор холостяцкой жизни в приоритете. Образованные, занимающие руководящие должности, с хорошим доходом люди выбирают одиночество в противовес семейному очагу».

По словам эксперта, такое решение принимается из удобства. Развитая инфраструктура предлагает перечень услуг от бытовых до развлекательных. Возникает резонный вопрос – зачем современному человеку связывать себя брачными узами, если и бытовые и досуговые сферы жизни легко доступны. Инновации закрыли целиком базовые потребности холостяка, подарив ему возможность сконцентрироваться на профессиональном развитии. Ритм жизни не позволяет отвлекаться на отношения, даже если редкими свободными вечерами подкралась тоска и захотелось родственной души.

«Но при этом часто реализация человека, как личности, уходит на второй план, – говорит Ия Ким. – Например, Южная Корея лидирует в списках стран с высоким уровнем суицида, и демография среди местного населения в минусе. К этому приводит высокая нагрузка, отсутствие свободного времени и нежелание усложнять свою привычную жизнь. Даже социальная программа не мотивирует на создание семьи и рождаемость».

«За» и «против» свободы от семьи

Прелесть холостяцкой жизни в отсутствии контроля вне офиса, некая форма свободы, говорят психологи. Отношения – это работа. Это ответственность, жертва, притирка, умение слушать оппонента и так далее. Ни мужчина, ни женщина не хотят приходить с одной работы на другую. Холостяцкая жизнь для них – это «просто и без заморочек». А семья – это трудности. Так думает большинство людей вне брака.

В чем же достоинства и недостатки холостяцкой жизни? О них рассказали психолог Константин Гулиенко и телесный терапевт Вадим Борисов

Плюсы холостяцкой жизни:

Свобода действий: отсутствие контроля, мужчина не отчитывается ни перед кем и может самостоятельно планировать свой день и проводить его так, как хочет.

«Жизнь холостяка беззаботна и удивительна, – говорит Вадим Борисов. – Нет необходимости решать множество мелких поручений от второй половинки. Все мысли направлены на реализацию собственных запросов, что значительно быстрее приводит к результату. Свобода и чувство независимости подкупают даже заядлого семьянина».

Экономия бюджета: холостяк тратит деньги только на себя и свои увлечения, ему не нужно обеспечивать семью. Финансовая независимость и прозрачность расходный части дает ощущение безопасности в завтрашнем дне. Не секрет, что многие мужчины закладывают в свой бюджет более 50% расходов на потребности жены и детей. Представляете, какая экономия для холостяков?

Возможность заниматься любимым делом: холостяк может выбирать работу, которая ему нравится, а не ту, которая необходима, чтоб обеспечивать свою семью;

Отсутствие обязательств: свободный мужчина встречается с кем хочет и когда хочет, любая понравившаяся женщина может получить порцию внимания холостяка.

Легкость на подъем: холостяку намного проще собрать вещи и отправиться в путешествие. Для этого не нужно планировать свой отпуск так, чтобы он совпал с отпуском жены или в тех местах, где будет комфортно детям.

Минусы холостяцкой жизни:

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Одиночество: мужчина-холостяк часто чувствует себя одиноко и может испытывать недостаток общения, особенно если друзья уже обзавелись семьей проводить время стало не с кем.

Бытовые проблемы: холостяку приходится самостоятельно решать все бытовые вопросы, такие как уборка, готовка и стирка, закупка бытовой химии и продуктов. А также самому держать в уме все обязательства перед родственниками, друзьями, обществом и государством.

Отсутствие ласки, любви и заботы: как ни крути, а человек – личность социальная. Мужчине не хватает впечатлений и эмоций, которые можно получить только от любимой женщины. Это не только сексуальная связь, но и забота, внимание, нежность, ласка, улыбки и объятия.

Нерегулярная интимная жизнь. Холостяк, меняя женщин, ограждает себя от лишних эмоций, которые могут надолго привязать его к объекту страсти. Но в результате его интимная жизнь также оказывается нерегулярной, что сказывается на здоровье, в том числе сексуальном и психологическом.

Отсутствия здорового домашнего питания. Холостяки, даже умеющие хорошо готовить, редко делают это для себя в регулярном режиме. Это неизбежно приводит к ухудшению здоровья.

Отсутствие финансовой поддержки: свободный и одинокий мужчина вынужден справляться со всеми возможными трудностями, включая финансовые. Если случится увольнение, задержка заработной платы, постой из-за болезни, то искать, как выкручиваться, ему придется одному.

Сам себе мотиватор. Любимая позвляет мужчине поднять его самооценку и поверить в свои возможности. Те, кто сделал выбор в пользу холостой жизни, должен мотивировать себя на подвиги сам, и сам искать источники силы и уверенности в себе.

Риск развития вредных привычек: у одинокого мужчины могут начаться проблемы с злоупотреблением алкоголем или другими веществами, которые помогают справиться с одиночеством.

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По подсчетам специалистов Минздрава РФ, риск преждевременной смерти у одиноких мужчин увеличивается в три раза по сравнению с женатыми или имевшими длительный опыт семейной жизни. «Прямая связь между семейным положением и развитием заболеваний не доказана, – говорит клинический психолог Инесса Швацкая. – Однако одиноким мужчинам чаще свойственно систематическое употребление алкоголя и курение. Это происходит из-за повышенного уровня психоэмоциональной нагрузки, низкого количества физической активности и более редких сексуальных контактов. В совокупности это приводит к воспалениям внутренней стенки сосудов, что увеличивает риск тяжелых сердечно-сосудистых патологий». По словам эксперта, результаты отдельных исследований указывают на то, что брак может снизить риск преждевременной смерти у мужчин на 80%.