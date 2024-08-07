Могла ли русская крестьянка родить 69 детей?

В Книге рекордов Гиннесса упомянуты самые невероятные достижения. Вошла в нее и русская крестьянка Валентина Васильева, которая к 40 годам родила 69 детей. Но возможно ли это, и что мы знаем о судьбе Валентины?

Русский крестьянин Федор Васильев и его безымянная жена

О Федоре Васильеве впервые миру поведал британский журнал The Gentleman’s Magazine в 1783 году. В заметке говорилось, что английский купец отправил своим родственникам письмо: в нем он рассказывал о русском крестьянине, которого должны были представить самой императрице Екатерине II.

Внимание властей 75-летний Васильев привлек своими достижениями на ниве деторождения: у Федора было 87 детей, из которых выжили 84. От своей первой жены крестьянин прижил 69 из них: супруга произвела на свет 16 пар близнецов, семь троен и четыре четверни. Когда она больше не смогла рожать, Васильев женился повторно — так появилось еще 18 малышей: шесть пар близнецов и две тройни.

Упоминается Васильев и в российских документах. Во втором томе книги генерал-майора Ивана Болтина «Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка» указаны цифры, совпадающие с данными британского издания. «Сей достоверный образчик плодородия достоин любопытства», — писал Болтин.

Однако гораздо больше интереса вызывает не сам Федор, ведь зачинать детей — дело нехитрое. У Чингисхана, например, их было гораздо больше — несколько сотен. Но одно дело, когда жен и наложниц при этом десятки. Но как одной женщине удалось родить 69 детей?

Жена Федора Васильева попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая плодовитая мать, но, несмотря на это, даже имя ее осталось неизвестным: имеются лишь бездоказательные утверждения, что звали девушку Валентиной. Так кем же была эта женщина, и существовала ли она вообще?

Жизнь Валентины Васильевой: расследования журналистов

Если верить историческим документам, то Валентина Васильева рожала 27 раз в промежутке между 1725-м и 1765 годом. 69 детей за 40 лет — такое не могло не привлечь внимания!

Французская академия наук заинтересовалась «образчиком плодородия», однако в 1878 году медицинский журнал The Lancet написал, что на запрос ученых Российская академия наук лишь сообщила, что Васильевы находятся в Москве под покровительством правительства Российской Империи.

Иными словами, никаких доказательств рекорда Валентины, кроме монастырских записей, упомянутых Болтиным, нет. Даже о продолжительности жизни Васильевой толком ничего неизвестно: в одних источниках говорится, что она умерла в 40 лет, после чего Федор женился повторно, в других — что она дожила до 76 лет, но ушла от мужа раньше. Тот не возражал (ведь супруга уже не могла рожать), потому что не хотел останавливаться: так в семью Васильевых пришла Анна, родившая крестьянину еще 18 детей.

Однако история Валентины Васильевой столь интересна, что исследователи возвращались к ней спустя столетия. В 2015 году BBC опубликовал расследование Адама Хадхази, который обратился за помощью к экспертам-репродуктологам.

Те были единодушны: быть такого не может! По их расчетам получалось, что Валентина была непрерывно беременной в течение 18 лет — это звучало слишком фантастично. Тем более крестьянка наверняка кормила детей грудью, что снижало шансы на овуляцию и столь частые беременности.

Аргументы против: почему Васильева не могла родить 69 детей

Помимо сомнений по поводу способности беременеть с подобной регулярностью эксперты говорили о том, что выносить такое количество детей в XVIII веке было крайне сложно.

Беременность — серьезное испытание для женщины, а двойня или тройня нагрузку на организм только увеличивает. Так что Васильева, считают специалисты, вряд ли была в состоянии сохранить способность столь часто зачинать и тем более рожать детей на протяжении двух десятков лет.

Медицина того времени тоже оставляла желать лучшего. Например, если роды шли медленно, то ускоряли их, заставляя мужа трижды пролезть между ногами стоящей роженицы. Если ребенок шел неправильно (ногами вперед или согнутый), то женщину спускали с доски: приставляли доску наискосок к стене, клали на нее девушку головою вниз и давали ей скатиться — считалось, что встряска поможет ребенку выправиться.

Очевидно, что такие способы медицинской помощи мало чем помогали, и, значит, все 27 раз Валентина должна была разрешаться от бремени без сучка и задоринки, что выглядит маловероятным.

К тому же женщина была крестьянкой, а значит, скудно питалась и постоянно занималась тяжелой работой, возвращаясь к труду через несколько дней после родов. Редко у какой сельской девушки не бывало опущения матки, а забеременеть с ним не так просто, да и шансы выкидыша намного увеличиваются.

Медики также отмечают, что тройни или четверни почти всегда рождаются до срока, то есть недоношенными. Это сейчас таких детей умеют выхаживать: раньше слабых малышей просто «перераживали», протаскивая через ворот сорочки сверху вниз, что символизировало возвращение ребенка в иной мир и его повторное рождение.

Открытым оставался и вопрос о том, как из 69 детей выжили 67. Некоторые лекарства в то время скорее напоминали ядовитые зелья: например, «грызь» лечили овсяным навозом лошади, смешанным с молоком матери. В ходу были соски из тряпицы с нажеванным хлебом: стирали их редко, и вскоре они становились бактериальными бомбами.

Присмотр за младшими детьми поручали старшим, а те, убегая к друзьям, нередко бросали малышей одних. Это приводило к несчастным случаям: ребенок мог, например, схватиться за хвост лошади, что кончалось увечьями или смертью. Бывало и так, что играющий с огнем малолетка поджигал дом и погибал во время пожара.

Можно предположить, что семья Васильевых была зажиточной и Валентине приходилось меньше работать, а с едой для матери и детей все обстояло лучше, чем в среднестатистической крестьянской «ячейке общества». Но судя по известным фактам, это не так: как минимум один из сыновей Васильевых, Алексей, был отдан другим людям, так как родители не могли прокормить всех отпрысков.

Аргументы за: почему многодетная мать могла существовать

В Книге рекордов Гиннесса говорится, что достижение Валентины Васильевой надо воспринимать скептически. Тем не менее его не отрицают. Почему же?

Объяснение простое, и звучит оно как финал знаменитого анекдота: «Так совпало». Случайностей должно набраться несколько десятков, но каждая из них в отдельности выглядит хоть и маловероятной, но правдоподобной.

Число беременностей вполне вписывается во временной промежуток. Валентина могла оказаться феноменально здоровой и фертильной. Не исключено, что почти всем детям повезло не стать жертвами болезней или традиционного воспитания тех времен.

К тому же зачем было фальсифицировать монастырские записи? Чтобы доложить о чуде плодородия? Но его бы быстро разоблачили в Москве. Между тем, судя по заметке The Lancet, власти покровительствовали Васильевым. Чета брала к себе чужих детей, выдавая их за родных? Но какой в этом был смысл, если они не могли прокормить всех и вынуждены были отдавать сыновей в другие семьи?

С одной стороны, история Васильевой похожа на попадание бомбы в одну воронку 27 раз подряд. С другой — не нарушены никакие естественные законы, и потому все выглядит очень странно, но более или менее правдоподобно.

Удивительно, но у Валентины есть конкурентка: в 2017 году СМИ сообщили, что скончалась многодетная палестинка, история которой похожа на жизнь Васильевой. Женщина из Газы тоже родила 69 детей и скончалась в 40 лет: как мы помним, это одна из версий финала жизни Валентины.

Нет никаких доказательств «чуда плодородия»: на попадание в Книгу рекордов семья не претендовала, и потому о числе детей известно только со слов мужа. Возможно, когда-нибудь появятся новые документы, проливающие свет на судьбу многодетной крестьянки. Но пока она останется для нас «рекордсменкой Шредингера»: может, была, а, может, и нет.