Легендарная карьера Александра Карелина: победа на Олимпиаде сделала чемпиона Героем России

На протяжении 13 лет Александр Карелин был непобедим. Его победная серия включала в себя три олимпийских золота, девять чемпионских титулов на мировых первенствах, 12 побед на чемпионатах Европы и 13 чемпионских титулов на национальных первенствах. Великий спортсмен одержал 888 побед в официальных схватках, потерпев лишь два поражения. Первое из них произошло ещё на чемпионате СССР в 1987 году, когда Карелин уступил с минимальным отрывом Игорю Растороцкому.

© youtube.com

Но именно победа на Играх 1996 года в Атланте (США) стала самой значимой и запоминающейся в его карьере. Она вошла в историю не только благодаря своей драматичности, но и потому, что после этого триумфа Карелин был удостоен звания Героя России — высшей государственной награды, которой за всю историю страны кроме него были отмечены лишь два спортсмена: Любовь Егорова и Лариса Лазутина.

К старту турнира Карелин уже был признанным королём греко-римской борьбы. После двух впечатляющих побед на Играх в Сеуле и Барселоне он казался непобедимым. Но путь к третьей олимпийской награде высшей пробы был не таким лёгким, как можно было ожидать. В этом виновата не только его физическая форма, но и тяжелейшие травмы, полученные накануне.

Даже второе олимпийское золото не изменило подхода Карелина к тренировкам и соревнованиям. Он продолжал тренироваться с той же самоотдачей и жёсткостью, что и в начале своей карьеры. В 1993 году на мировом первенстве в Стокгольме он получил серьёзную травму — повредил два ребра в битве с Мэттом Гаффари (США). Однако, несмотря на боль, Карелин довёл этот турнир до победного конца. Это далеко не единственный пример. Ещё в 1988 году, будучи 20-летним юнцом он с трещиной в руке взял реванш у опытного Растороцкого в финале отборочного турнира к Олимпиаде.

Его стремление к победе было неудержимым. На протяжении четырёх лет он продолжал собирать титулы, добавив к своим достижениям три золотые медали на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы. Но в 1996 году на континентальном первенстве в Будапеште, случилось то, чего никто не ожидал: Карелин получил серьёзную травму — отрыв большой грудной мышцы. Но даже с этим серьёзным повреждением он продолжал бороться, выйдя в финал и выиграв чемпионский титул, практически с одной рукой.

Травма, полученная в марте 1996 года, серьёзно повлияла на подготовку Карелина к Олимпиаде в Атланте. Только в июне он смог вернуться к серьёзным тренировкам, но мысли о том, чтобы отказаться от участия в Играх, даже не возникали. Карелин был настроен бороться за своё третье олимпийское золото, несмотря ни на что.

Его путь к финалу был быстрым и уверенным: до полуфинала он без особых проблем побеждал своих соперников. Однако в схватке с Сергеем Мурейко из Молдавии Александр столкнулся с серьёзным сопротивлением. Матч завершился победой Карелина со скромным счётом 2:0, что стало следствием его травмы.

Финал против американца Мэтта Гаффари оказался настоящим испытанием. Соперники вышли на ковёр под музыку из культового фильма «Рокки-4», и американская публика уже видела в Гаффари своего героя. Но Карелин, несмотря на физическую боль, последствия тяжелейшей травмы и давление, смог выдержать натиск. Схватка не была зрелищной, но она показала всю силу воли и стойкость российского борца. Победа Карелина с минимальным счётом 1:0 принесла ему третье олимпийское золото и заслуженное звание Героя России.

Игры в Атланте стали для Карелина не только высшей точкой карьеры, но и подтверждением его статуса легенды спорта. Несмотря на травмы и давление, он снова доказал, что является лучшим борцом своего времени. Его победа стала символом непреклонности и силы духа. Карелин продолжал побеждать и после этого, выиграв ещё несколько титулов, включая чемпионаты мира и Европы. Он оставался непобедимым до Олимпиаде в Сиднее, где всё-таки уступил американскому борцу Рулону Гарднеру, завершив свою блестящую карьеру.

Величайшие победы Александра, несмотря на серьёзные травмы, стали примером для миллионов спортсменов и обычных людей. Государственная награда Героя России, полученная после триумфа в Атланте, лишь подтверждает его статус в истории российского спорта. Карелин останется в памяти как символ непреклонной воли и силы, человек, чьё имя навсегда вписано в золотые страницы мирового спорта.