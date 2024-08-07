Чем главный «чудак» СССР Порфирий Иванов поразил фельдмаршала Паулюса

Проповедник здорового образа жизни, основатель оздоровительной и духовной системы Порфирий Иванов во время Великой Отечественной встретился с Фридрихом Паулюсом. Поговорив с Ивановым, немецкий военачальник решил, что тот может вызвать интерес у учёных.

Когда началась война Порфирий находился в городе Красный Сулин Ростовской области. Чудаковатый мужчина, несмотря на происходившие вокруг события, продолжал, как и раньше, спокойно проповедовать свои идеи.

Осенью 1942 года в город зашли войска Третьего рейха. В населённом пункте некоторое время размещался штаб командующего 6-й армией Паулюса.

В какой-то момент Порфирия схватили немцы и привели к военачальнику. Иванов беседовал с фельдмаршалом, доказывая бессмысленность идущей войны.

«Он меня спросил: “Кто победит?”. Я ответил: “Сталин”», – рассказывал позже Иванов.

После окончания диалога Паулюс выдал Порфирию гербовую бумагу. В документе указывалось, чтобы Иванова не трогали, так как он «представляет интерес для науки».

Несмотря на покровительство Паулюса, гестаповцы задержали Иванова — они заподозрили, что проповедник здорового образа жизни является советским диверсантом. Порфирия три недели пытали различными способами: обливали на морозе холодной водой, запирали в конюшне, закапывали в снег. Иванов спокойно перенёс эти муки — его организм был отлично подготовлен к подобным испытаниям