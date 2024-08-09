Почему люди верят в «черную руку» и «гроб на колесах»

В каждой стране есть свои городские легенды, например, в России это «черная рука», байки из пионерского лагеря или тайна бочки с квасом. Люди верят в такие истории охотнее, чем в сказки с фантастическим сюжетом. По мнению исследователя когнитивной парапсихологии из Городского университета Манчестера (Англия) Нила Дагналла, это может быть связано с тем, что критическое мышление легче усыпить, если в рассказе будет много логически верных деталей.

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Страшные городские истории – это современный фольклор. Они могут быть на разные темы – от внезапного ингредиента любимого многими блюда до рассказа о некоем монстре, живущем в канализации, либо о встрече с потусторонним человекообразным существом. Важным фактором для таких баек является правдоподобность – на фоне необъяснимого или жуткого явления должна быть реальная картина.

У братьев Гримм есть немало сказок, но самые популярные – «Красная шапочка» и «Золушка», так как в них всего несколько сверхъестественных компонентов. А, например, в сказке «Салатный осел» их слишком много, поэтому она едва известна, считает эксперт.

По мнению парапсихолога, у человеческого разума есть порог достоверности, преступив который критическое мышление начинает возражать. Чем больше невероятных деталей, тем меньше доверия к легенде.

Человек обрабатывает услышанное двумя способами. В первом случае он отдает предпочтение эмоциям, инстинкту, субъективной оценке, а во втором – опирается на объективные факты и критическое мышление. Эти типы обработки информации затрагивают разные когнитивные ресурсы. Критическое мышление более внимательное, придирчивое, а эмоциональное менее требовательно и в основном проявляется автоматически.

Вера в паранормальные явления связана с интуитивным мышлением. Люди любят городские легенды, потому что они интересные, и не подвергают городские легенды логическому анализу, так как у них нет интереса в проверке их правдивости – им нужны эти истории ради самих историй, заявил Дагналл изданию IFL Science.