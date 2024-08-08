Раскаленное лето 44-го: как завершился четвертый из десяти «сталинских ударов» Красной армии

9 августа 1944 года завершился четвертый из «десяти сталинских ударов» Красной армии – Выборгско-Петрозаводская стратегическая операция. В результате успешного наступления войска Ленинградского и Карельского фронтов прорвали линию «Маннергейма», нанесли серьезное поражение финской армии, освободили Выборг и Петрозаводск, большую часть Карело-Финской ССР. Финское правительство под угрозой полной военно-политической катастрофы пошли на мирные переговоры с Советским Союзом.

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Линия «Маннергейма»

Наступательной операции Красной армии предшествовали три года непрерывной борьбы с финскими оккупантами. В Хельсинки мечтали о «Великой Финляндии», в состав которой планировали включить Карелию и весь Русский Север.

К лету 1944-го положение фашисткой Финляндии значительно ухудшилось, но командование по-прежнему надеялось, что мощная оборона позволит удержать позиции на Карельском перешейке и в южной Карелии. На этих территориях финские вооруженные силы подготовили мощную оборону, укрепив линию «Маннергейма», созданную до Великой Отечественной войны.

На Карельском перешейке располагались три оборонительные линии. Между Ладожским и Онежским озерами линия обороны проходила по реке Свирь. Севернее Онежского острова были оборудованы две оборонительные линии. Финские войска состояли из трех оперативных групп: «Карельский перешеек», «Олонецкая» (между Ладожским и Онежским озерами) и «Масельская». В их составе насчитывалось 18 дивизий, 280 тысяч человек, 3200 орудий и минометов, 250 танков и 270 самолетов. Используя озера и реки, лесные массивы и гранитные скалы, финские войска создали хорошо оборудованную в инженерном отношении оборону глубиной 120 км на Карельском перешейке и до 180 км в Южной Карелии.

В 1944 году Советский Союз вступил в завершающий период Великой Отечественной войны. Победоносный исход стратегических кампаний 1943-го, возросшая военно-экономическая мощь страны и размах народной борьбы в тылу врага создали условия для развертывания в 1944 году крупных наступательных операций.

Выборгская операция

Главной задачей Выборгско-Петрозаводской операции стало уничтожение финских вооруженных сил и вывод Финляндии из войны.

10 июня 1944 года началась Выборгская операция. Для ее проведения Военный Совет Ленинградского фронта выделил 21-ю (командующий генерал-лейтенант Гусев) и 23-ю (командующий генерал-лейтенант Черепанов) армии.

По меркам 1944 года дивизии двух фронтов находились на высоком уровне комплектности. Для проведения операции выделялось более 400 тысяч человек в составе двух фронтов, 3224 орудий калибром 76 мм и больше, 421 танк, более 1300 самолетов. О мощности говорит и тот факт, что за первый день артиллерия 21-й армии выпустила 160 тысяч снарядов и мин. А на отдельных участках фронта Красная армия смогла взломать оборону противника всего за несколько часов.

Значительную роль в этой подготовке сыграла корабельная артиллерия и морская авиация Балтфлота. После этого в атаку 10 июня пошли войска 21-й армии генерала Гусева, 11 июня – силы 23-й армии Черепанова.

Прорыв второй полосы обороны проходил в период с 14 по 17 июня. Финская армия отступила на третью линию обороны, запросив экстренной помощи у немцев. Усиленные одним корпусом из резерва фронта, советские войска прорвали и третью линию обороны вражеской армии.

Вечером 20 июня 1944 года наши войска взяли Выборг. На башне старинной крепости взметнулось трехметровое красное полотнище.

В героических боях за Выборг погибли старший сержант, командир отделения 1074-го стрелкового полка 314-й стрелковой дивизии Курков, гвардии старший лейтенант, начальник разведки 40-го гвардейского минометного полка Винников. Защитники страны были посмертно удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Москва – в ночь на 21 июня – салютовала доблестным войскам Ленинградского фронта, осуществившим прорыв линии «Маннергейма» и овладевшим городом и крепостью Выборг, двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Советские войска продолжали героическое наступление. Фронту была поставлена задача овладеть рубежом Иматра, Лаппенранта, Вийройоки, а частью сил наступать на Кексгольм (Приозерск), Элисенваара и очистить от противника Карельский перешеек северо-восточнее реки Вуокса.

Бои за Петрозаводск

21 июня 1944 года в наступление перешли войска Карельского фронта: 32-я армия генерала Гороленко и 7-я армия Крутикова.

Войска Карельского фронта начали операцию с форсирования реки Свирь. Историки пишут, что в форсировании использовалась даже техника довоенного выпуска: плавающие танки Т-38.

В первый же день ударная группировка 7-й армии, поддержанная авиацией, форсировала Свирь, прорвала главную полосу обороны противника на 12-километровом участке и продвинулась в глубь на 5-6 километров. Войска 32-й армии на медвежьегорском направлении, преодолевая сопротивление врага, продвинулись на 14-16 километров.

Войска Карельского фронта при поддержке Ладожской и Онежской флотилии (они высаживали во вражеском тылу десанты) 25 июня освободили Олонец, 28 июня – Кондопогу, затем и Петрозаводск.

10 июля армия Крутикова вышла в район Лоймоло и заняла город Питкяранта, а 32-я армия Гороленко 21 июля в районе Куолисма вышла на государственную границу с Финляндией. 9 августа на рубеже Куолисма – восточнее Лоймоло – Питкяранта советские войска завершили наступление.

Операция завершилась полным успехом. Советские войска взломали мощную оборону вражеской армии, разгромили основные силы финской армии. На Карельском перешейке продвинулись на 110 километров, в Южной Карелии – на 200–250 километров.

От оккупантов была освобождена северная часть Ленинградской области с Выборгом, земли Карело-Финской ССР с Петрозаводском, Кировская железная дорога и Беломорско-Балтийский канал. Красная Армия вышла к предвоенной государственной границе с Финляндией. Балтийский флот получил больше свободы для действий на море. Более 20 тысяч человек, заключенных финнами в концлагеря, получили свободу.

Поражение финских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии привело к изменению обстановки на всем северном участке советско-германского фронта и создало удачные условия для развертывания Красной армией новых наступательных операций осенью 1944 года в Прибалтике и на Севере.

За боевое мастерство и массовый героизм свыше 93 тысяч человек наградили орденами и медалями, 78 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части отметили почетными наименованиями Ленинградских, Выборгских, Свирских и Петрозаводских, еще 39 – награждены боевыми орденами.

На Карельском перешейке командир танковой роты Алексей Харлов участвовал в прорыве сильно укрепленной обороны противника. Танкисты семь часов отбивали атаки финнов, пока не закончились боеприпасы, но в плен не сдались. Старший лейтенант Харлов, старшина Вагин, младший лейтенант Миронов, техник лейтенант Скоробогатов были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно.

От перемирия – к миру

4 сентября 1944 года правительство Финляндии заявило о разрыве дипломатических отношений с Германией. А 25 августа в Москву была направлена официальная просьба о перемирии.

Антигитлеровскую коалицию на переговорах 7 сентября 1944-го представляли СССР и Великобритания, формально находившаяся в состоянии войны с Финляндией. Однако главные условия выдвигал Советский Союз.

Как пишет кандидат исторических наук Татьяна Бреус, «финны ожидали мира на условиях 1940 года, но им был предъявлен целый пакет требований»:

300 миллионов долларов контрибуции в течение восьми лет;

запрет всех прогитлеровских и антисоветских организаций;

отмена запрета на деятельность коммунистов;

предание суду военных преступников;

демобилизация армии Финляндии в течение двух с половиной месяцев;

помимо территорий, отошедших к СССР по договору 1940 года, Финляндия должна была уступить область Салла, несколько районов в Карелии, район Петсамо-Печенга на Кольском полуострове и ряд островов Финского залива;

передача СССР в аренду на 50 лет полуостров Порккала для постройки военно-морской базы.

Премьер-министр Финляндии Хакцелль на переговорах такой новости не вынес – его сразил инсульт. В дальнейшем председателем финской делегации на переговорах стал министр иностранных дел Энкель.

Соглашение о перемирии между СССР, Великобританией, с одной стороны, и Финляндией – с другой было подписано в Москве 19 сентября 1944 года.