Почему «Наказ» Екатерины Великой пригодился бы нашим депутатам

В 1767 году 10 августа сразу на четырех языках был издан «Наказ» императрицы Екатерины II, определивший законодательное строительство в России.

Время правления Екатерины Великой называют Золотым веком в истории России. Это время мощных побед русского оружия, успеха русской дипломатии, которые стали возможны в результате заметного подъёма экономики. Реальное могущество всегда имеет экономическую основу.

А процветающая экономика невозможна без правильных и гуманных законов. Второе не менее важно, если не самое главное. И в своих «Наказах» Екатерина объясняет почему. Собственно, поэтому её труд считается не только политическим, но и философским памятником истории России. Но памятником живым и актуальным.

Полное название сочинения таково: «Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии по сочинению проекта нового Уложения 1767 года». Чтобы понять значение предпринятой попытки, нужно знать, что за всю историю России было создано всего семь сводов законов, включая «Правду» Ярослава Мудрого и ныне действующие кодексы. Юристы могут сказать, что было больше, но они лишь модернизированные производные от прошлых.

Вступив на престол, Екатерина быстро обнаружила чехарду и путаницу в законах. Предыдущий кодекс «Соборное Уложение царя Алексея Михайловича» был написан в 1649 году, а с тех пор и он сам, и его преемники издали огромное количество указов и законов. Одна деятельность Петра I чего стоит. А были ещё и безумства последующих государей.

© Портрет Екатерины II работы неизвестного художника

Как результат – полная неразбериха. Один закон противоречил другому, по одному что-то разрешалось и даже поощрялось, а по-другому за то же самое полагалась смертная казнь. Вновь принятый закон часто не отменял действие старого.

В общем, как судить и управлять по справедливости, по букве закона, провозглашенной самой Екатериной, ей становилось непонятно. Из пояснительных записок сенаторов и чиновников эта иностранка на российском престоле узнавала, что ни в чём не установлено однообразных правил. Тогда она пришла к мысли, что «образ мыслей вообще и самый гражданский закон» не могут быть исправлены, как только ей самой.

Екатерина II садится писать «Наказ». И читать. Точнее зачитывать написанное своим государственным деятелям. Как она сама писала своей приятельнице в Париж мадемуазель Жоффрен, она каждое утро по три часа занималась вычитыванием и обработкой законов своей империи. И так два года.

Екатерина считала себя просвещённой царицей, с Вольтером дружила, поэтому в русское законодательство привнесла и общемировые нормы. Прежде всего римского права, которым, в сущности, мир пользуется до сих пор. Она и не скрывала, что использовала произведения Дидро, того же Вольтера, но главным образом «О духе закона» Монтескье. А также кодекс римского императора Юстиниана.

Всего в «Наказе» 22 главы – 20 написаны сразу, две были дополнены позже. Они содержат 655 статей, 254 из которых, кстати, были напрямую заимствованы у Монтескье. В. Ключевский отмечает, что она широко использовала и труды Бекария, который прилагал усилия по ликвидации мрачного средневекового законодательства.

Сама Екатерина писала прусскому королю Фридриху II, что её заслуга состоит лишь в расположении статей, а сама она «как ворона в басне, которая нарядилась в павлиньи перья». Императрица наговаривала на себя. Позднее источниковеды определят, что заимствования составили лишь четверть «Наказа», остальное — её собственный труд.

© Аллегория на императрицу Екатерину II с текстом «Наказа», 1778, фрагмент гравюры

В понимании Екатерины самодержавный государь не диктатор и не самодур, а просвещённый правитель. Она вводит понятие «гражданин», называя таковыми всех независимо от чина, звания и богатства и равенство всех перед законом. Также впервые звучит понятие «гражданское общество». Она предупреждает об опасности вольного толкования закона, а потому предписывает создавать чёткие формулировки. Вводит понятие разделения властей и их компетенции: «где пределы полицейского законодательства заканчивается, начинается гражданское законодательство».

Пересказать полное содержание «Наказа» нереально – это всё равно, что в одну статью вместить смысл современных Гражданского, Административного и Уголовного кодексов.

Здесь важен принцип, который заложила Екатерина II. Сам кодекс Уложенная Комиссия так и не написала – не смогла разобрать все указы и законы. Сделают это позже, через полвека в 1833 г., уже в правление императора Николая Павловича. Но «Наказ» Екатерины II перевернул сознание народа, привел его в то состояние, понимание сути вещей, которым мы пользуемся и сейчас и которое нам представляется естественным.

Предвидя вопрос, насколько близкими станут идеи Просвещения для русского народа она сразу же на него ответила: «Россия есть держава европейская, русский народ есть народ европейский; то, что ему придало черты неевропейского народа есть явление временное и случайное».