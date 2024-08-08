В течение последнего столетия русский язык претерпел ряд значительных изменений, отражающих динамику социальных, культурных и политических процессов в стране.

Начиная с 1918 года, когда был упразднен твердый знак, и до наших дней, язык постепенно упрощался и адаптировался к потребностям современного общества. Одним из наиболее заметных нововведений стала необязательность использования буквы «Ё» с 1956 года. Это решение было призвано облегчить письменную практику.

Почему советские телевизоры выпускали на двенадцать каналов

Однако наиболее амбициозные языковые реформы были предложены в 1964 году Никитой Хрущевым. Он выступал за максимальное упрощение русского языка, предлагая заменять «Ё» на «О» после шипящих согласных и отказаться от использования мягких знаков на окончаниях слов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.