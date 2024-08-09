Рядом с Помпеями нашли захоронение доримской эпохи

Археологи сделали новую находку рядом с Помпеями – городом, который был разрушен при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Они выявили 35 захоронений в земляных ямах доримского периода. В каждом из них находились амфоры, выложенные в ряд.

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Представители Главного управления столичного региона Неаполь заявили, что некрополь обнаружили во время строительных работ по строительству подземной автостоянки на Виа Фуччи.

Анализ амфор показал, что они могли быть изготовлены в Северной Африке в III-I веках нашей эры. На них сохранилась надпись на пуническом (карфагенском) языке.

Захоронение погрузилось в грунтовые воды и благодаря анаэробным условиям хорошо сохранилось. Ученым также удалось обнаружить маленький керамический флакон для приготовления мазей и несколько монет.

В число других находок вошли фрагменты черепицы, амфоры и большой глиняный сосуд для перевозки товаров, таблички с надписями на местном осканском языке (ныне исчезнувшем) и каменный женский бюст из серого туфа.

По мнению исследователей, на этом месте располагался канал, построенный во время Союзнической войны (91-87 гг. до н.э.). Конфликт возник между Римской республикой и несколькими автономными союзниками, включая Помпеи.

Археологи также обнаружили следы обширной системы полей под толстым слоем вулканической пемзы. Они обеспечивали домашние хозяйства и рынки города свежими продуктами. Ученые анализ органических остатков и пыльцы, чтобы определить, какие овощи там выращивались. Предварительно, среди них могли быть многолетние артишоки, сообщает Arkeonews.

Ранее при раскопках в Помпеях нашли ранее неизвестное помещение. Комната была отделана в голубых тонах.