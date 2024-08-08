Чудо на паркете: как россиянки без формы и флага вынесли американок

Развал Союза, полное непонимание кто, когда и за какие сборные должен выступать, а в итоге –настоящее спортивное чудо и счастье. Таких историй из олимпийского (зимнего и летнего) сезона 1992 года не мало.

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Особняком же стоит женская сборная СНГ по баскетболу, которая совершила настоящий подвиг в Барселоне. Но на фоне невероятного ажиотажа по поводу участия в испанской Олимпиаде (впервые в истории Игр) мужской сборной «дрим тим», тот успех несколько померк на общем фоне.

А ведь по началу «чудом на паркете» даже не пахло. Наша многонациональная женская команда по баскетболу вообще не знала поедет ли на олимпийский турнир и в каком она будет составе. Более того, непонятно было, кто главный тренер сборной, потому что накануне поездки в Испанию со своего поста был снят Евгений Гомельский на смену которому пришёл Анатолий Мышкин. Но всё это было, как сейчас принято говорить, образно. Командой всё-равной рулил Евгений Яковлевич, хоть и как-то из-за ширмы. В итоге именно он и повёз сборную в Барселону.

Та команда, которая должна была что-то показать поклонникам отечественного баскетбола в Барселоне была составлена из представительниц четырёх бывших республик СССР: Елена Швайбович, Ирина Сумникова (обе – Беларусь), Ирина Герлиц (Казахстан), Елена Баранова, Елена Торникиду, Ирина Минх, Елена Худашова, Элен Бунатьянц, Наталья Засульская, Светлана Заболуева, Ирина Рутковская (все – Россия), Марина Ткаченко, Елена Жирко (обе – Украина). Но девушки чётко осознавали, что никаких различий между ними нет. Тогда политические аспекты хоть и вклинивались в обычную жизнь людей, но не так сильно влияли на них.

Более того, сборная ехала на турнир четырёхлетия даже не зная в какой форме ей предстоит там играть. Экипировку выдали уже по приезду в Испанию.

Форму нашей команде выдавали уже в Барселоне. Сейчас смешно это вспоминать, но да, мы ехали туда без экипировки. Да и играли мы, если присмотреться сейчас, без фамилий даже. И ничего, никто не ворчал. Но был и неприятный момент.

Из-за неразберихи с поездкой никто не решил вопрос с нашей парадной формой. Поэтому вся женская сборная в полном составе не попала на открытие. А его так хотелось посмотреть, – рассказывала в интервью «Чемпионату» участница Игр-1992 Ирина Сумникова.

При всех проблемах, никто из девушек не собирался прогибаться под обстоятельства или какие-то неудобства. Но началось всё для нашей команды удручающе. В первой же игре случилось совершенно неожиданное поражение от кубинок – 89:91. Причём, эти же возмутительницы спокойствия в дальнейшем выиграли всю группу.

На той встрече внимательно за игрой сборной СНГ наблюдала сборная США в полном составе. Американкам страсть как хотелось посмотреть, что представляет из себя их главный конкурент. Но когда они увидели первую игру нашей дружины, интерес тут же пропал. Сборная, составленная из представительниц тогда ещё молодой лиги WNBA, решили, что конкурентов у них на этой Олимпиаде просто нет.

Сборная США тот матч в полном составе пришла смотреть, а мы сделали 24 потери - этого хватит на две игры. И нас, кстати, никто не звал СНГ, называли Россией. После этого поражения нас американки больше не видели, списали, видимо. А мы потихоньку развивались, – рассказывал тренер Евгений Гомельский «Чемпионату».

© Евгений Гомельский // РИА Новости

Трагедию из дебютного поражения тренерский штаб сборной и сами игроки делать не стали, а просто поочерёдно восстановили наигранные связи и обыграли Бразилию и Китай. Из-за того, что отечественная команда заняла второе место в группе, в полуфинале им выпало сыграть как раз с американками.

И, о чудо, звёздно-полосатые топы совсем не были готовы к прекрасной защите и игре под щитами наших, а Наталья Засульская и вовсе, по сути, на своих плечах втащила сборную в финал. 79:73 и надо было видеть глаза поверженных фаворитов. Они просто не знали, как реагировать на игру такой российской (СНГ) команды.

Я никогда Олимпиаду не выиграл бы без Засульской. Она доказала, что не обязательно иметь стройную фигуру и рост. Она когда разбегалась, её никто не мог остановить – её масса была прямо пропорциональна скорости. И характер – она выходила и рвала американок на куски, – вспоминал в разговоре с «Чемпионатом» Гомельский.

Ну а финал с грозными китаянками хоть и был сложным испытанием. Решающий матч - это всегда непредсказуемая лотерея, где спортсмены вытаскивают из себя последние силы и рвут жилы, лишь бы завоевать итоговую золотую медаль, но после победы над США, нашим девушкам было уже всё по плечу.

© FIBA

В итоге, мы привезли представительницам Поднебесной аж 10 очков - 76:66, а американки довольствовались победой над кубинками в матче за «бронзу». На данный момент – это последняя победная Олимпиада в истории российского женского баскетбола.