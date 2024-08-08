Mundaneum: как сто лет назад в Бельгии появился «бумажный Google»

Сегодня, чтобы получить ответ на любой вопрос, требуется всего пара минут. Для этого достаточно ввести запрос в поисковую систему. Оказывается, люди пытались создать нечто подобное более века назад. В 1910 году в Бельгии начал работать архив Mundaneum, который сейчас иногда называют «бумажным Google».

Представьте себе огромную базу данных, составленную на бумажных носителях. Архив Мунданеум состоял из 12 миллионов карточек с информацией на самые разные темы. Авторами этого грандиозного проекта в начале 20 века стали бельгийские юристы Анри Лафонтен и Поль Отле. Они поставили перед собой цель собрать в одном месте все знания мира, чтобы каждый мог использовать эту информацию.

© Поль Отле среди карточек Мунданеума

Единственным доступным вариантом хранения такого объема данных в то время была бумага. Лафонтен и Отле выбрали картотечный принцип. Они потратили десять лет на разработку универсальной десятичной классификации. На ее основе энтузиасты создали картотеку из 12 миллионов карточек, расположенных в ячейках в строгом порядке.

Технология, обогнавшая свое время

Каталожная система, придуманная бельгийцами, оказалась настолько удобной, что её до сих пор используют в некоторых библиотеках мира. Но в 1910 году

Лафонтен и Отле меньше всего думали о том, как облегчить труд библиотекарей. Они начали оказывать платные услуги. Мужчины за деньги отвечали на запросы, приходящие из разных уголков планеты по почте и телеграфу.

Проект оказался успешным и прибыльным. Картотека Мунданеума расширялась, и власти Бельгии решили оказать ее создателям посильную помощь. Им выделили для хранения карточек более 100 комнат во дворце Пятидесятилетия в бельгийской столице. К сожалению, помещения недолго оставались в распоряжении Лафонтена и Отле — вскоре их отдали для другого проекта, связанного с производством резины.

Вскоре Мунданеум настолько разросся, что взаимодействовать с ним стало сложно. Изобретатели архива решили автоматизировать свое детище, оснастив его механическим кэшем. Пользователи должны были получать ответы на запросы через глобальную сеть на основе телеграфной и телефонной связи.

Почему Mundaneum больше не существует

К сожалению, власти Бельгии, сначала вдохновлённые перспективной идеей, быстро охладели к ней. Информационный гигант Мунданеум требовал значительных вложений. Финансирование постепенно сокращали, а к началу Второй мировой войны оно почти прекратилось. Картотеку переместили из просторных светлых помещений в сырые и плохо вентилируемые склады. Карточки начали страдать от плесени и грызунов.

Во время немецкой оккупации часть картотеки уничтожили нацисты, которым Мунданеум показался опасным и подозрительным. К концу войны уцелела лишь небольшая часть карточек, для хранения которых выделили небольшое помещение на территории парка Леопольда в Брюсселе.

Сейчас все, что осталось от «бумажного Google», хранится в музее в Монсе. Сохранить эту малую часть грандиозной картотеки удалось благодаря пожертвованиям, сделанным компанией Google и бывшим премьер-министром Бельгии Элио ди Рупо.