Как небольшая птица ищет тайфуны с помощью инфразвука

Тропические циклоны обычно ассоциируются с разрушениями, однако по крайней мере один вид морских птиц, похоже, использует их как возможность для кормления, пишет Science news. Исследование, опубликованное в Current Biology, показывает, что пустынный тайфунник (Pterodroma deserta) — небольшая находящаяся под угрозой птица, разновидность буревестника, обитающая в Северной Атлантике, — целенаправленно пролетает большие расстояния навстречу штормам и следует за ними.

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Это рискованная стратегия, учитывая, что птицам приходится справляться с ветрами скоростью до 90 км/ч и волнами высотой до 8 метров. Однако вероятная выгода — обилие пищи. Исследователи обнаружили заметно более высокий уровень хлорофилла в перемешанной, более холодной воде в следе штормов, это указывает на повышенное содержание фитопланктона. Им, в свою очередь, питается рыба и головоногие моллюски — любимая пища тайфунников.

Биологи объединили данные GPS-трекеров, установленных на 33 птицах с данными об активности циклонов за тот же период. Перелеты этих птиц — одни из самых длинных в животном мире. Они совершают круговой маршрут протяженностью около 12 000 км от своей колонии на острове Бужиу (примерно в 450 км к северу от Канарских островов) в сторону Ньюфаундленда и обратно.

Исследователи обнаружили, что когда отслеживаемые птицы оказывались примерно в 900 км от глаза приближающегося циклона, почти треть активно летела к нему. На расстоянии около 400 км от центра шторма птицы замедлялись. Хотя данные GPS недостаточно детальны, чтобы точно определить их поведение, похоже, что тайфунники могут дрейфовать на поверхности океана, несомые ураганными ветрами через высокие волны — «в условиях, которые трудно себе представить».

После прохождения циклона около половины отслеживаемых птиц летели за его следом, а почти треть преследовала шторм в течение нескольких дней на протяжении тысяч километров.

Авторы полагают, что пустынные тайфунники могут использовать инфразвук для обнаружения циклонов. Этот очень низкочастотный звук, создаваемый ветром и волнами — так называемый «голос моря» — распространяется примерно на 900 км от источника, что соответствует расстоянию, на котором отслеживаемые птицы начинали лететь к циклонам.

«Возможно, мы описываем процесс, который вызывает биологическую реакцию, используемую акулами, тунцами, черепахами и морскими млекопитающими для добывания пищи», — говорит Францеско Винтура, биолог из Океанографического института Вудс-Хоул (США).

Другой вид морских буревестников также влетает в циклоны и следует за ними, предположительно, чтобы выжить, а не кормиться. Связь большого количества пищи в следах ураганов с поведением морских птиц до сих пор не отмечалась.