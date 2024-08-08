Чем пользовались строители египетских пирамид

Знаменитая пирамида фараона Джосера в Саккаре могла быть построена с использованием гидравлической системы для перемещения строительных материалов. Это смелое утверждение озвучили представители французского Палеотехнического института, поделившись своими выводами в научно-популярном издании PLOS One.

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Ступенчатая пирамида, возведенная около 2680 года до н.э. для представителя третьей династии египетских правителей, долгое время оставалась объектом обсуждений среди ученых. Существуют различные теории о методах ее строительства, но новая версия французских исследователей ставит под сомнение традиционные представления.

По мнению ученых, для подъема каменных блоков использовался гидравлический подъемник, который работал на основе системы подачи воды через специальные шахты внутри пирамиды. Вода собиралась с помощью стены Гиср эль-Мудир, расположенной неподалеку, которая, как предполагается, накапливала атмосферные осадки.

Кроме того, исследователи отмечают, что наряду с гидравлическими технологиями также применялись традиционные рампы, что говорит о высоком уровне инженерного мышления древних египтян. Эти открытия могут изменить наше понимание о строительных методах и технологических возможностях Древнего Египта, подчеркивая их схожесть с современными технологиями.