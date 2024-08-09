Приметы на 9 августа: что можно и нельзя делать

Наступил 222-й день високосного 2024 года. А значит, на календаре 9 августа. Какой праздник справляют в России и мире? Как его принято проводить? И при чем тут воздушные поцелуи? На эти и многие другие вопросы отвечаем в нашей статье.

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Праздники 9 августа 2024 года

Первым делом поговорим про международные праздники 9 августа 2024 года. На это число приходится День коренных народов мира. Он был учрежден в 1994 году по инициативе Генассамблеи ООН. Цель праздника — напомнить о богатстве культуры и истории коренных народов, живущих в разных уголках света. Вместе с этим праздник нужен, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам — от бедности до дискриминации.

Некоторые из праздников 9 августа 2024 года не являются официальными, но популярны во всем мире. А именно:

день книголюбов;

день воздушных поцелуев.

9 августа 2024 года также является памятной датой. Для россиян это День воинской славы. Он приурочен к годовщине победы российского флота над шведами в 1714 году.

А во всем мире это День памяти жертв бомбардировки Нагасаки. В начале августа 1945 года бомбардировщик из Штатов сбросил ядерную бомбу на центр японской префектуры. В результате 60–80 тысяч человек погибли мгновенно, а выжившие столкнулись с лучевой болезнью. День памяти нужен, чтобы избежать повторения трагедии XX века.

Пантелеймон Целитель — народный праздник 9 августа в России

Теперь обратимся к календарям церковных и народных праздников. Православные христиане вспоминают мученика и целителя Пантелеимона. Его жизнь пришлась на конец III века, то есть период гонения на христиан. В юности Пантелеимон освоил искусство врачевания и стал безвозмездно лечить страждущих и нищих. При этом он исповедовал христианство и помогал христианам. За это целитель был схвачен, подвергнут пыткам и казнен. Сегодня святой почитается как покровитель врачей.

В народе праздник 9 августа стали именовать Днем Пантелеймона Целителя. У него есть и другие названия — Кочанник или Пантелеймон Кочанный. А все потому, что именно в этот период начинают завиваться вилки капусты. На Пантелеймона по традиции готовят пироги с овощной начинкой.

В России 9 августа принято освящать хлебные колосья, которые позже хранятся в доме. А еще на Пантелеймона занимаются сбором лекарственных трав. Можно также собрать урожай ягод.

Приметы на 9 августа: что можно и нельзя делать

Праздник 9 августа в России связан с различными приметами. В народе верили, что на Пантелеймона нельзя:

работать в поле — гроза спалит урожай;

отказывать в помощи нуждающимся — к горю;

предаваться унынию — к неудачам;

пересчитывать мелочь — к финансовым проблемам

Наравне с готовкой 9 августа можно посвятить оздоровительным процедурам. Например, физкультуре, массажу, контрастному душу. Если вы давно откладываете поход к врачу, то самое время взяться за дело.

Если же говорить про природные приметы, то крики уток 9 августа пророчат ухудшение погоды. Если муравьи попрятались в муравейнике, то также стоит ждать осадков. А вот громкое стрекотание кузнечиков сулит погожие дни.

Интересные факты про 9 августа

Мы поговорили о том, какой праздник справляют 9 августа. Теперь обратимся к страницам истории. На начало августа пришлись следующие события:

1173 — в Пизе (Италия) начали строить Пизанскую башню;

1605 — Лжедмитрий I, выдавший себя за сына Ивана Грозного, венчан на царство;

1803 — инженер Роберт Фултон продемонстрировал первый в истории пароход;

1928 — состоялось открытие первого в мире музея цирка и эстрады — сегодняшнего Санкт-Петербургского музея циркового искусства; 1942 — в блокадном Ленинграде исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича;

1996 — состоялась инаугурация Бориса Ельцина на повторный срок.

9 августа появились на свет литератор Михаил Зощенко, писательница и создательница муми-троллей Туве Янссон, певица Уитни Хьюстон, актриса Джиллиан Андерсон и другие видные личности.

Именины 9 августа

9 августа 2024 года справляют именины:

Пантелеимон;

Платон;

Савва;

Кирилл;

Климент;

Эммануил;

Анфиса;

Николай.

Итак, мы выяснили, какой праздник приходится на 9 августа 2024 года. Самое время уделить время любимым людям, чтению и здоровью.