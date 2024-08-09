Пять мифов об Уитни Хьюстон

9 августа 1963 года родилась легендарная Уитни Хьюстон, суперзвезда, популярность которой не ослабевает и после ее смерти. Вокруг нее всегда ходило множество сплетен, а после ухода артистки, мифы о ней стали плодиться со скоростью света.

Миф 1. На афише «Телохранителя» спрятали ее лицо из-за цвета кожи

Роль в фильме «Телохранитель» для Уитни Хьюстон стала дебютом в кино. После выхода картины на экраны артистка проснулась знаменитой. Но тут же случился межрасовый скандал. Зрители посчитали несправедливым то, что на плакатах фильма лицо чернокожей актрисы было спрятано. Люди думали, что это было сделано намеренно, и посчитали дискриминацией.

А спустя годы партнер Хьюстон по фильму актер Кевин Костнер открыл «тайну» этого плаката. Оказывается, на изображении вовсе не Уитни, а ее дублерша. Кадр был сделан в конце рабочего дня, когда певица уже уехала со съемочной площадки. Кинобоссам он понравился, и они решили его использовать для постера. И даже думали «прифотошопить» к снимку голову Уитни. Но Костнер их переубедил.

– Там ведь все логично – девушка напугана происходящим в клубе. Вот и скрыла лицо, – пояснил артист.

Миф 2. Могла стать женой Усамы бен Ладена

После смерти Уитни Хьюстон бывшая наложница основателя террористической организации Усамы бен Ладена, писательница Кола Буф издала свои мемуары. В книге женщина поведала о том, что бен Ладен хотел сделать певицу одной из своих жен и даже хотел убить ее мужа Бобби Брауна.

– Он постоянно повторял имя Уитни, – повествует женщина. – Говорил, какая у нее прекрасная улыбка и что она – истинная мусульманка.

Однако слова женщины никто не подтвердил, да, наверное, это уже и невозможно, так как террорист убит еще в 2011 году.

Миф 3. Была лесбиянкой

Много лет ходили слухи, что у Уитни Хьюстон была нетрадиционная сексуальная ориентация и на протяжении многих лет у нее был роман с ее ассистенткой Робин Кроуфорд. Говорили, что отец артистки даже однажды припугнул девушку, чтобы та перестала общаться с его дочкой.

© Уитни Хьюстон с Робин Кроуфорд

Но сама Уитни сексуальную связь с Робин категорически отрицала.

– Мы дружим с детства, а сейчас еще и работаем вместе, – объясняла Хьюстон. – Если я общаюсь с женщиной, это не значит, что у нас роман!

Миф 4. Певицу убили

К следователю, который выяснял причины смерти певицы, неоднократно обращались люди, представлявшиеся ее родственниками. Они заявляли о том, что смерть Уитни Хьюстон наступила в результате убийства.

© Ванная комната в номере Уитни, где было обнаружено ее тело

Однако никаких подтверждений этой информации они предоставить не смогли. В результате расследования было установлено, что смерть артистки наступила из-за злоупотребления наркотиками.

Миф 5. У нее была вторая, незаконнорожденная дочь

Единственная дочь Уитни Хьюстон Бобби Кристина Браун умерла в 2015 году из-за необратимого повреждения головного мозга. После этого трагического события в прессу обратилась 36-летняя американка Рене Хьюстон и объявила себя еще одной дочерью звезды.

© Уитни Хьюстон с мужем Бобби Брауном и маленькой дочкой

По словам женщины, сама певица незадолго до смерти наведалась к ней и рассказала тайну ее рождения – 18-летняя Уитни отдала дочь в детский дом.

– Уитни приехала на улицу, где я живу, в большой машине, – рассказала Рене. – Она вышла, и мы начали разговаривать. Она сказала, что является моей биологической матерью и хочет стать частью моей жизни.

Мама Уитни Хьюстон эту информацию впоследствии опровергла.