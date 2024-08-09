Стойкий шлейф: почему след от некоторых метеоров остается в атмосфере больше часа

Новое исследование метеоров, пролетающих на высоте 90 километров, показало, что именно такие метеоры оставляют после себя постоянный светящийся след, чего не происходит у метеоров, сгорающих на больших высотах. Этот вывод был опубликован в июльском выпуске журнала Journal of Geophysical Research: Space Physics.Метеоры обычно быстротечные явления: частица космической пыли оставляет огненный след, когда проносится через атмосферу, и затем мгновенно исчезает. Однако иногда метеоры оставляют после себя долгий послесвет, называемый стойким шлейфом. Астрономы отмечают эти феномены уже более века, но вопросы об их происхождении оставались без ответа.

Недавно первое систематическое исследование стойких шлейфов показало, что ключевым фактором, влияющим на появление шлейфа, является высота метеора в атмосфере, а не его скорость или яркость, пишет Science news. Стойкие шлейфы образуются, когда металлы, сгоревшие на поверхности метеорита, реагируют с кислородом, особенно с озоном, в атмосфере. Химическая реакция выделяет тепло и свет, поддерживая шлейф в течение десятков минут или даже до часа. Они могут извиваться и скручиваться, как светящиеся змеи, под воздействием ветра.

Астрофизик Логан Кордонье и его коллеги установили камеру, которая почти два года наблюдала один и тот же участок неба над Нью-Мексико. С октября 2021 года по июль 2023 года прибор записывал каждую световую полосу, пересекавшую его поле зрения. За это время команда зарегистрировала почти 7 500 метеоров, из которых около 850 оставили стойкие шлейфы. Шлейфы оказались более распространенными, чем ожидалось, примерно один из девятнадцати длился более пяти минут. Шлейфы оставляли метеоры любой скорости и яркости. Большинство стойких шлейфов образуются медленными метеорами.

Почему некоторые шлейфы сохраняют свои формы, тогда как другие быстро рассеиваются — все еще загадка. Некотороые физики предполагают, что маленькие заряженные пылинки, сбитые с метеорита, могут создавать электрическое поле, которое удерживает шлейфы вместе.