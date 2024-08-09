Не спешите «спасать» телефон: как сервисные центры обманывают клиентов

Что мы делаем, когда внезапно перестает работать любимый смартфон или планшет? Конечно же, отдаем их «профессионалам». При этом мало кто переживает, что несколько дней гаджет будет находиться в руках совершенно незнакомого человека… И этот человек будет иметь над ним полную власть.

Основатель программы для учета заказов в сервисных центрах и мастерских Александр Макаров изучил темную сторону таких предприятий. Ниже приведены слова автора, которые подробно описывают реальные истории обмана клиентов и самые популярные способы обмана.

Выключить и включить за 2000 рублей

Обычная ситуация: вы пытаетесь одной рукой ответить на сообщение, пока второй расплачиваетесь за шаурму в сырном лаваше, в этот момент вас кто-то толкает, и телефон плюхается на землю. Пронесло — рядом с лужей, не намок, но выключился.

Скорее всего, у него просто отошла батарея. Это решается за две минуты — даже запчасти не нужны. Но в сервисном центре вам говорят, что все сгорело, потому что вода все-таки попала. Ремонт на много денег и пара месяцев без шаурмы на обед.

© В этом телефоне сервисный центр «заменил АКБ» за 5000 рублей. Невооруженным взглядом видно, что это оригинальная АКБ, которая не двигалась со своего места

Или телефон завис, экран черный, на кнопку включения реакции нет, и сотрудники сервиса выписывают похоронку. На самом деле в 90 случаях из 100 достаточно зажать пару кнопок и механически перезагрузить устройство. Для этого даже не надо идти к мастеру. А я видел, как за это платили тысячи рублей.

Еще пример. В смартфонах часто засоряется гнездо зарядки. Оно не защищено чехлом, поэтому иногда там собирается столько пыли, что пропадает контакт — телефон не заряжается. Вы сначала молитесь, чтобы дело было в зарядке, покупаете новую, плачете, что снова не работает. Думаете, что ремонт будет дорогим. Идете в сервисный центр, где мастер говорит, что надо делать сложный ремонт материнской платы, поменять кабель, купить у них зарядное устройство. На самом деле нужно просто почистить гнездо.

И так сойдет — вы же не проверите

Цены на ремонт у всех сервисов примерно одинаковые. Но цены на запчасти разные. В хорошем сервисе используют дорогие качественные детали, а мошенники за ту же цену ставят самые дешевые, хорошо поднимая на этом прибыль. Скорее всего, вы никогда не узнаете, что вам поставили. Будет работать — хорошо. Сломается снова — доказать, что полетела именно новая деталь, и что это случилось из-за ее качества, будет сложно.

© Старенький iPhone 3G, который «восстановили» после воды. Хорошая работа — ни одного следа ремонта внутри

Некоторые сервисы тянут из телефонов запчасти, чтобы собрать рабочее устройство и продать его. Мастер может заменить родную начинку на неоригинальную, ничего не говоря клиенту. Вы принесете смартфон на замену экрана, а получите отремонтированное устройство, у которого и экран новый, и половина запчастей — не полезете же проверять. Да и не сможете. А когда новые «органы» начнут сбоить, вряд ли у вас появится хотя бы подозрение.

Починить нельзя. Продаете?

Мошенники хорошо зарабатывают на мировой гарантии производителей. Если компания-производитель находит какой-то дефект в продукции, она бесплатно ремонтирует устройства или вообще меняет на новые, пока не истек гарантийный период. Вы этого, понятное дело, не знаете, а вот сервисы в курсе. Они говорят вам, что починить телефон нельзя, выкупают его на запчасти за бесценок, а потом меняют по гарантии и получают новый аппарат. Вы в это время строчите довольные SMS, как продали нерабочий смартфон лохам из сервиса.

Еще важное про пароли

Сервис может просить у клиента пароль блокировки экрана. Он нужен мастеру, чтобы проверить работоспособность устройства и новых запасных частей. Если на вашем телефоне есть важная или конфиденциальная информация, лучше скопируйте ее перед ремонтом и сдайте в ремонт уже сброшенное до заводских настроек устройство.

Устройство заблокировано (деньги отправлять сюда…)

Зная Apple ID, устройство можно заблокировать. Сервисный центр может сделать это удаленно и через месяц, и через год после ремонта, вы никак не докажете, что это сделал именно он. Проблема в том, что устройство блокируется на серверах активации — разблокировать его невозможно. Поэтому, если вы пренебрегаете паролями учетных записей Apple ID и Google, делаете их простыми в стиле «qwerty», «123456» или вообще рассказываете кому попало, этим рано или поздно воспользуется мошенник. Он потребует денег за разблокировку. Если вы заплатите, скорее всего, с вас будут требовать еще.

Или другой пример. Сервисный центр может выкупить ваш телефон как такой, который нельзя починить. А потом продать его кому-то на рынке. Звучит дико, но встречается достаточно часто. Причем горят на этом даже крупные известные сервисы. Так вот, одним прекрасным днем после продажи «убитого» аппарата некто может вам позвонить или написать в личку на любой аккаунт, который был залогинен на том телефоне, чтобы выяснить пароль от устройства или даже с прямой угрозой. Например, разослать ваши фотки по списку контактов. Не хочешь — плати. Выход — идти в полицию, потому что такой шантаж может никогда не закончиться, а сервис будет отнекиваться до последнего. И то, далеко не факт, что вам там помогут.

Гарантируем, что не гарантируем

Если меняют батарейку, экран или динамик, сервисный центр дает гарантию. Но плохой сервис никогда не признается, если повторная поломка случится по вине этой запчасти.

В моей практике был такой случай. В сервисном центре клиент отремонтировал новый телефон. Пустяковый ремонт, но телефон опять сломался. Клиент снова пошел в сервисный центр, где заявили, что в телефон попала влага, все уже в коррозии, и чинить отказались, потому что влага внутри — это официальный повод отказать в гарантии.

После этого клиент пришел к нам. Когда мы открыли телефон, на материнской плате были видны кристаллы соли, смоченные водой. Это, скорее всего, сделали в сервисном центре. Во время ремонта они могли повредить что-то серьезное и таким образом хотели уйти от ответственности, чтобы не принимать телефон на гарантийный ремонт. В итоге клиент обратился в суд, но дело решили миром — сервисный центр испугался и выплатил полную стоимость телефона.

Я сделаль…, но надо доплатить

Сервисный центр не может сначала сделать массу работ, а потом просить за них деньги. Если вам позвонили и говорят, что вместо замены динамика перепаяли все микросхемы и героически спасли телефон — хвалите нас, будьте благодарны, платите в десять раз больше, это дичь. Нормально, если центр скажет, что провели диагностику, объяснит, что нужно чинить и сколько это будет стоить. Если не устраивает, вы можете отказаться и забрать телефон.

Иногда могут сказать, что хотя бы попробуют починить устройство. Если оно заработает, вы заплатите, если нет — не будете, хотя работу сделали. Но вас не должны ставить перед фактом, что все готово и нужно заплатить $200. Вы можете отказаться платить за несогласованный ремонт или потребовать вернуть телефон в исходное состояние.

У нас было несколько случаев, когда мастер затупил и починил устройство до согласования с клиентом. Мы старались объяснить ситуацию. Если клиент отказывался платить, мы возвращали теперь уже исправный телефон бесплатно. Для нас это даже было рекламой. Клиент уходил и рассказывал всем, что ему «на халяву» починили телефон.

Как выбрать мастерскую

Посидеть на форумах, чтобы в общих чертах понять, с чем связана поломка, как ее устранить и сколько это стоит.

Позвонить в несколько сервисных центров вашего города и описать неисправность. В большинстве компаний вам скажут примерно одно и то же и запросят примерно одинаковую сумму.

Почитать отзывы в интернете. На таких сайтах, где нельзя удалять негатив. Например, Google или «Яндекс.Карты».

Попросить совета у людей, которые недавно ремонтировали телефоны. Например, задать вопрос в Facebook или опубликовать «историю» с вопросом в Instagram.

Не вестись на рекламу. Как показывает практика, деньги в рекламу вливают сервисы, в которые просто так клиенты не идут. Если сервис хороший, о нем узнают через сарафанное радио.

Изучить группы в соцсетях. Обратить внимание, насколько актуальны записи и как часто они обновляются.

Не оценивать сервис по офису. Помещение с дизайнерским ремонтом выглядит привлекательнее, но не гарантирует честную работу. Уникальные мастера, которые делают сложный ремонт, могут работать и в полуподвальных офисах.

Если на телефон действует гарантия, обращайтесь в официальный сервис. Гарантия действует на любое оригинальное устройство, даже если нет коробки, чека и гарантийного талона. Если производитель признал дефект, по гарантии можно получить новое устройство или бесплатно заменить деталь.